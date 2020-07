Manchester United tropeça no West Ham, mas fica a um empate da Champions

[ad_1]



Depois de ter perdido para o Chelsea na semifinal da Copa da Inglaterra no último domingo, o Manchester United recebeu o West Ham em Old Trafford e ficou no 1 a 1, nesta quarta-feira, pela penúltima rodada da Premier League.

Michail Antonio abriu o placar para os visitantes em um pênalti cometido por Paul Pogba. Mason Greenwood definiu o empate e se igualou a lendas como jovem de até 19 anos com mais gols em uma temporada pelo clube.

Com o resultado, os Red Devils chegam a 13 jogos de invencibilidade no campeonato e vão a 63 pontos, tomando o quarto lugar do Leicester City, que perdeu para o Tottenham e estacionou nos 62 pontos. No momento, o Manchester está na terceira posição, uma vez que tem um saldo melhor que o Chelsea (28 a 15), que enfrenta o Liverpool nesta quarta.

Os dois times irão se enfrentar na última rodada, o que deixa o time de Ole Gunnar Solskjaer a um empate de confirmar a vaga na Champions League. Ainda que não consiga via Premier League, o United pode se classificar ao principal torneio de clubes do continente por meio da Liga Europa, competição em que está nas oitavas de final.

Já o West Ham, que vinha de dois triunfos, vai a 38 pontos e acaba com qualquer possibilidade de queda, uma vez que abriu quatro unidades de vantagem sobre o Watford, primeiro integrante da zona de rebaixamento.

Manchester United 1 x 1 West Ham

GOLS: Greenwood (Manchester United); Antonio (West Ham)

MANCHESTER UNITED: De Gea; Fosu-Mensah (Wan-Bissaka), Lindelöf, Maguire e Williams; Pogba e Matic; Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford (Ighalo); Martial. Técnico: Ole Gunnar Solskjaer

WEST HAM: Fabianski; Johnson, Diop, Ogbonna e Cresswell (Masuaku); Rice e Soucek; Bowen (Yarmolenko), Noble e Pablo Fornals; Antonio (Haller). Técnico: David Moyes

Mason Greenwood comemora após marcar pelo Manchester United diante do West Ham Getty Images

O Manchester United não perde do West Ham em casa há 15 jogos oficiais (11 triunfos e 4 empates). O último revés em casa para o adversário foi em maio de 2007.

O Manchester United não perde há 13 jogos na Premier League, sendo 8 vitórias e 5 empates. O último revés ocorreu em 22 de janeiro diante do Burnley, em casa.

Antonio chegou a 10 gols nesta Premier League, sendo 8 gols nos últimos 6 jogos.

Greenwood chegou a 10 gols nesta Premier League e empatou com Robbie Fowler (1993-94) como segundo jogador com mais gols em uma edição do campeonato antes de fazer 19 anos. Michael Owen, em 1997-98, conseguiu 18 gols.

Greenwood, com 17 gols em 2019-20, iguala a George Best (1965-66), Brian Kidd (1967-68) e Wayne Rooney (2003-04) como jogador com até 19 anos com mais gols em uma mesma temporada pelo United.

Manchester United cria, mas sai atrás

Os donos da casa foram mais perigosos e criaram boas chances de abrir o placar na primeira etapa – tiveram sete finalizações (contra quatro do adversário) e 59,3% de posse de bola.

Porém, seria a equipe londrina que abriria o placar com uma penalidade, que foi cometida por Pogba ao ‘defender’ uma finalização que ia na direção de sua cabeça. Antonio converteu o pênalti aos 47min.

Greenwood empata

Na volta do intervalo, os mandantes buscaram a igualdade com 5min. Greenwood fez bela tabela com Martial e finalizou rasteiro para vencer o goleiro Fabianski.

O time visitante passaria a levar mais perigo depois do empate e criou mais chances. O Manchester United não conseguiu manter o mesmo ritmo da etapa inicial e teve de se contentar com um ponto apenas.

Próximos jogos

Agora, os dois times voltam a campo no domingo pela última rodada da Premier League.

Domingo, 26/7, 12h*, Leicester City x Manchester United

Domingo, 26/7, 12h*, West Ham x Aston Villa

*horário de Brasília