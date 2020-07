Manu Gavassi termina o namoro com Igor Carvalho dois meses após sair do BBB20 · .

Chegou ao fim o relacionamento de Manu Gavassi e Igor Carvalho, pouco mais de dois meses após o fim do BBB20. A cantora e atriz havia pedido o engenheiro em namoro nos primeiros dias de seu confinamento, através de uma câmera, e ele avisou que aceitou ao levar um cartaz na casa de vidro pedindo que os novos participantes dessem o recado a ela.

O namoro, no entanto, já acabou há algum tempo, segundo informações de sua assessoria de imprensa. “Como a Manu não gosta de expor a vida pessoal, preferiu não fazer nenhum anúncio. Eles se respeitam, e existe muito carinho e admiração de ambos os lados. Eles continuam muito amigos e querem levar essa amizade para a vida”, diz o comunicado.

Após sair do reallity show, Manu levantou suspeitas de que o namoro não estava firme ao deixar Igor no Rio de Janeiro e voltar para São Paulo sozinha. Na época em que os rumores sobre um possível pedido de tempo começaram, a ex-BBB negou a crise no relacionamento e afirmou que estava tudo bem. Sua equipe explicou que eles não estavam se vendo por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Apesar de não postarem nada juntos, o casal continuou interagindo nas redes sociais com comentários e curtidas. No Dia dos Namorados, Manu publicou em seu Instagram uma mesa com duas taças de vinho, mas não marcou o Igor. Mesmo assim, alguns fãs afirmaram que ouviram a voz do engenheiro de fundo em um dos vídeos postados na mesma data.

Ainda no mês passado, Igor foi até São Paulo, mas novamente o casal não publicou nenhum registro junto, apesar dos inúmeros pedidos dos fãs.

Igor e Manu se conheceram há três anos, enquanto ele trabalhava em um projeto em Fernando de Noronha e ela estava lá viajando, mas só ficaram juntos no segundo semestre de 2019. “A gente ficou no Rock In Rio e não se desgrudou mais”, revelou ele durante uma entrevista.

O casal viajou algumas vezes com um grupo de amigos, primeiro para Capitólio, em Minas Gerais, e depois passou o Ano-Novo junto na ilha onde se conheceu. Segundo Manu, o engenheiro chegou a fazer um pedido de namoro antes do confinamento, mas como ela não queria expô-lo, decidiu não aceitar naquele momento.

“Não adiantou nada. Dois dias depois pedi ele em namoro em rede nacional segurando um cacho de uvas”, disse ela, durante o Bate-Papo BBB logo após a final do reality. “Olhei para a grama, vi que era artificial e pensei: ‘Eu amo o Igor'”, explicou ela na época.

© 2020 . | Proibida a reprodução