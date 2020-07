Marcado para morrer, Antenor escapa de tiro com reza brava · .

Com a cabeça a prêmio, Antenor (Caio Castro) enganará a morte graças às rezas bravas de Griselda (Lilia Cabral) em Fina Estampa. A portuguesa acenderá uma vela para implorar à sua santa que o filho não sofra sequer um arranhão nas mãos de seus sequestradores, nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 27.

O estudante de Medicina será o próximo alvo de Tereza Cristina (Christiane Torloni). Depois de colocar uma cobra no carro de Amália (Sophie Charlotte) e dopar Quinzé (Malvino Salvador), a megera exigirá que Ferdinand (Carlos Machado) execute o namorado de Patrícia (Adriana Birolli) a sangue frio.

A protagonista de Lilia Cabral quase não terá mais lágrimas para chorar ao receber a notícia de que o rapaz foi sequestrado por quatro bandidos. Desamparada, ela se ajoelhará em frente ao altar que instalou na sua mansão e suplicará por ajuda divina para salvar o filho.

Enquanto isso, o bonitão comerá o pão que o diabo amassou nas mãos dos delinquentes no meio de um matagal. “Bora, começa a andar e não olha para trás nem corre, entendeu?”, ordenará o personagem de Carlos Machado com um revólver apontado em sua direção.

Prestes a apertar o gatilho, o brutamontes será interrompido pelo barulho de tiros. “Vocês ouviram isso? Tem gente no mato e pelo jeito bem perto. Será que é a polícia? Deve ser algum caçador clandestino. De qualquer forma, vamos terminar com a nossa caça aqui. Agora, sem firula, continua andando”, rosnará o assassino.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Antenor (Caio Castro) come o pão que o diabo amassou na mão de sequestradores na trama

Milagre no matagal

Antenor aproveitará a distração para correr pelo meio das árvores, mas não conseguirá chegar muito longe. Ele será rapidamente alcançado pelos criminosos, que ainda vão disparar uma saraivada de balas contra o jovem. “Eu vou nem apostar qual de nós acertou no cara, mas o fato é que o nojentinho está morto. Serviço realizado”, comemorará Ferdinand.

Em casa, o coração de Griselda baterá mais forte. “Meu filho. Aconteceu alguma coisa com ele. Eu tenho certeza. Aconteceu alguma coisa com o seu irmão”, gritará a matriarca nos braços de Quinzé.

Os disparos, entretanto, vão acertar o galã de Caio Castro apenas de raspão já que, em meio à fuga, ele tropecerá em um galho e rolará ribanceira abaixo. Ele será encontrado com vida por caçadores na novela que a Globo reprisa enquanto não retoma a exibição de Amor de Mãe.

