Marcelo Alves e Ygor Catatau iniciam treinos no Vasco

Primeiros reforços do Vasco para o Campeonato Brasileiro, o zagueiro Marcelo Alves e o atacante Ygor Catatau iniciaram nesta semana os treinos com o restante do elenco. Ambos vieram por empréstimo do Madureira após boa campanha no Campeonato Carioca.

Os jogadores chegaram sem custos para os cruzmaltinos. Ambos serão avaliados pelo técnico Ramon Menezes visando à sequência da temporada.



O atacante Ygor Catatau é um dos reforços do Vasco para a sequência da temporada. (Foto: Divulgação/Luis Miguel Ferreira)

A dupla deve assinar contrato até o final da temporada com o Vasco. O zagueiro Marcelo Alves, de 22 anos, chega para buscar espaço em um setor que tem Leandro Castán e Ricardo Graça como titulares, além de do experiente Werley e o jovem Ulisses e Miranda como opções.

No ataque, Ygor Catatau, de 25 anos, vai tentar se firmar como um opção para Ramon Menezes. Após marcar três gols no Carioca, o novo reforço tem a concorrência de Talles Magno, Vinícius, Germán Cano, Kaio Tenório, Ribamar e Lucas Santos.

Além dos dois, o Vasco ainda busca mais nomes para reforçar o elenco. A prioridade é a chegada de um lateral esquerdo. O paraguaio Arzamendia e o argentino Sánchez Miño foram sondados, mas os altos valores envolvidos deixaram ambos distantes. Natanael, do Internacional, foi ventilado, mas não interessa aos cruzmaltinos, que querem um jogador para assumir a titularidade do setor.