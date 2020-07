Marcos Braz não hesita ao falar sobre possível saída de Jesus para o Benfica

Por fim, o vice ressaltou que há um treino marcado para o começo da próxima semana no Ninho do Urubu – e que é responsável por agendar os treinamentos é o próprio Jorge Jesus –, o que, por ora, pode ser um bom sinal. “Tenho uma excelente relação com ele e foi ele que me transmitiu essa marcação quando deixámos o gramado depois de ganharmos o título [carioca]”, concluiu Braz.

As informações acima são do jornal Extra.

