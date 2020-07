Marcos Rocha celebra marcas no Palmeiras e projeta título do Campeonato Paulista

O lateral-direito Marcos Rocha celebrou as marcas individuais que tem atingido no Palmeiras. Antes da paralisação do futebol, o atleta havia completado 100 jogos pelo clube e, no último fim de semana, se tornou líder em assistências do time de Luxemburgo, com um total de 18 passes para gol.

“Fico muito feliz pelos números e marcas que estou atingindo no clube. É uma dificuldade grande enfrentar adversários fortes, criar espaços e contribuir no ataque. Sempre priorizei aprimorar muito o passe e o cruzamento, e as assistências são fruto deste trabalho árduo. Alcançar marcas importantes me dá motivação para continuar evoluindo e melhorando ainda mais”, disse Marcos Rocha.

O lateral-direito também falou sobre a marca de 100 jogos pelo Palmeiras, apontando que é um privilégio ter um grande número de partidas por uma equipe deste porte.

“Todo jogador profissional busca marcas como a de 100 jogos por um clube da grandeza como é a do Palmeiras. É um privilégio poder escrever uma história aqui, ainda mais com a concorrência do atual elenco. Agora é continuar trabalhando para aumentar este número e buscar também mais títulos”, afirmou.

Além de avaliar as conquistas individuais, Marcos Rocha falou sobre suas ambições coletivas, começando pelo Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, o Palmeiras recebe o Santo André no Allianz Parque pelas quartas de final da competição.

“Dá uma ansiedade, um friozinho na barriga. Foram quatro meses sem atuar e agora tem um jogo importante de mata-mata pela frente. Mesmo sem a nossa torcida, vamos tentar nos beneficiar do fator casa e buscar o resultado, pois nosso objetivo maior é o título estadual”, concluiu.