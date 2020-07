Mariana Xavier cai no choro ao contar que namorado vai sair de casa · .

A atriz Mariana Xavier caiu no choro ao contar que o namorado, o ator Diego Braga, não vai mais morar com ela. Em transmissão ao vivo, a artista revelou que o casal decidiu passar a quarentena junto. Apesar da boa experiência, o parceiro optou por se mudar por uma questão pessoal. “É óbvio que dá medo, que dá saudade, né? “, desabafou ela.

Durante live no Instagram com o psicólogo Alexandre Coimbra, o casal deu detalhes da vida a dois. Eles passaram a morar juntos quando surgiu a necessidade do isolamento social por causa da pandemia. Braga é pai de dois meninos gêmeos de quatro anos, e os três se mudaram para a casa da atriz.

“Foi um desafio. Eu, que morava sozinha, só eu e Hamlet [seu gato]. Acostumada com minha independência, de não fazer nada… A gente migrou de um casal com sete meses [de namoro] para um casal casado com dois filhos de quatro anos”, analisou.

Segundo os dois, a experiência foi positiva. Mas, após meses de confinamento, o ator decidiu seguir com seu desejo de morar sozinho com os filhos. “Foi um test drive de casamento bem-sucedido. E foi de fato. Quando ela começou a anunciar que ‘agora vai ter uma mudança’ é que a partir desta semana estou encontrando um cantinho para morar. É a realização de um grande sonho meu”, contou ele.

“Algumas pessoas podem confundir isso com [um relacionamento] não bem-sucedido. Mas isso não tem qualquer cabimento nesse caso. Na verdade, me mostra o amadurecimento de um casal que percebe que, para que a gente vá ainda mais longe como casal, é fundamental que os sonhos individuais continuem se realizando”, continuou.

Emocionada, a atriz explicou que não imaginava que a experiência de morar junto duraria tanto tempo. “A gente tinha muitos medos de como ia ser com tão pouco de namoro, embora a gente tivesse uma conexão muito forte desde o início”, relatou.

Segundo o ator, a decisão de procurar um lugar só para ele surgiu durante a quarentena após a convivência positiva com os filhos e com a própria namorada. “É um passo muito decisivo para mim porque vou passar metade da minha semana com duas crianças de quatro anos. Levou um tempo para eu entender que sou capaz de encarar uma dessas”, confidenciou.

“Antes de conhecer a Mariana, eu levava minha paternidade de um jeito doce e tranquilo. Mas quando parei para ver como conduzia determinadas situações, eu [via] que perdia a paciência com muita facilidade, eu estava começando a andar por um caminho muito esquisito”, disse.

Braga relatou que ver a relação da namorada com seus filhos só fez aumentar seus sentimentos na relação. “Os meus filhos amam essa mulher. Sabe aquela coisa do pai que vê os filhos amando, você triplica seu amor?”, pontuou.

Foi quando Mariana chorou ao falar da saída do parceiro e dos filhos de sua casa. “Quando a gente fala que está passando por muitas emoções, olha o momento choro…. É porque óbvio que dá medo, que dá saudade, né? Foram meses muito intensos”, confessou.

“Mas eu estou muito feliz por ele. De saber que isso é tão importante, que eu estou podendo ajudar a viabilizar isso. Estou revivendo através dele as minhas conquistas também”, completou.

Entre lágrimas, a artista ainda fez graça da situação. “Ai, o que será que vai sair na imprensa amanhã? Mariana chora ao anunciar separação do namorado? [risos]”, brincou arrancando gargalhadas do parceiro e do psicólogo.

Veja transmissão ao vivo de Mariana Xaiver:





