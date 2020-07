Marília Mendonça termina namoro com Murilo Huff após flagrar traição; detalhes · .

Após três anos, terminou o namoro de Marília Mendonça e Murilo Huff. O motivo foi um flagra da cantora, que viu mensagens comprometedoras no celular dele e resolveu colocar um ponto final na relação. Os cantores são pais de Léo, de sete meses, mas não chegaram a se casar.

De acordo com o jornal Extra, foi da sertaneja a decisão de voltar ao time das solteiras. “Apesar de não serem casados, ela marcava em cima mesmo. No meio, todo mundo já sabia que as coisas não iam bem. E Marília sempre foi apaixonada pelo Murilo”, revelou uma amiga do cantor. “Ela pegou o celular dele e achou que ele estava se engraçando com alguém”, completou.

Desde a última sexta-feira (17), fãs do ex-casal já especulavam sobre um possível término. Murilo lançou uma música nova, mas Marília não postou nada a respeito em suas redes sociais. Os seguidores notaram, então, que ela já não seguia mais o perfil do sertanejo.

“Será que terminaram?”, questionou a seguidora Danielly Alves nos comentários. “Ela já parou de seguir ele”, constatou Carla Viviane, com uma figurinha de choro junto à mensagem. “Tô achando que é marketing puro”, apostou Paula Souza Moraes.

Marília assumiu o namoro com Murilo em maio do ano passado, apenas um mês antes de anunciar que estava grávida do primeiro filho. Na época, ela chegou a declarar que os dois já estavam juntos há dois anos, mas preferiram manter o romance longe dos holofotes.

“Tudo foi muito rápido e eles mal tiveram tempo para namorar direito, curtir o relacionamento”, opinou uma produtora próxima à sertaneja, em entrevista ao Extra. “Ela não quer falar agora. É muito recente, eles têm um filho, e tudo isso se torna mais complicado”, completou a produtora.

