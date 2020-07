Marina Ruy Barbosa e mais seis famosos que fizeram TV Globinho e você não lembra · .

Dos anos 2000 até o início de 2010, vários atores jovens da Globo, ainda em busca de espaço na emissora e de bons papéis em novelas, encararam um trabalho improvável: o de apresentadores da TV Globinho. O programa infantil teve um grande rodízio de famosos que anunciavam desenhos nas manhãs da emissora. Atores como Marina Ruy Barbosa, Ícaro Silva e Leticia Colin, por exemplo, exerceram essa função.

Criada para ser um quadro de exibição de desenhos animados dentro do programa Bambuluá, em 2000, a TV Globinho acabou se tornando um programa independente em 2002 e ficou 12 anos no ar –só terminou com a estreia do Encontro, o que faz com que até hoje muita gente (adulta) tenha ressentimento de Fátima Bernardes.

No fim da década de 2000, a Globo implementou um rodízio de atores na apresentação do programa. Vários deles sumiram da TV e iniciaram outras carreiras, mas outros se deram bem como atores e cresceram nas redes sociais.

Relembre sete famosos que já foram apresentadores da TV Globinho:

A atriz Marina Ruy Barbosa tinha apenas 14 anos quando começou a apresentar a TV Globinho



Marina Ruy Barbosa

Ela tinha 14 anos quando assumiu a TV Globinho, em 2009. Até então, Marina era conhecida como atriz mirim, após ter atuado em Belíssima (2005) e Sete Pecados (2007). A atriz só ficou um ano no programa infantil e em seguida voltou a fazer novelas. Aos poucos, se tornou uma das principais estrelas da Globo.

Milena Toscano apresentou a TV Globinho ao mesmo tempo em que atuou em Malhação



Milena Toscano

Milena entrou para o elenco do programa na mesma época em que Marina Ruy Barbosa. Deu expediente duplo na Globo, porque também atuava na temporada de 2009 de Malhação. A atriz, que está no ar na reprise de Fina Estampa (2011), foi para a Record em 2016 e para o SBT em 2018. Ao descobrir que estava grávida de seu primeiro filho, ela teve de deixar a novela As Aventuras de Poliana. Neste ano, apresentou o programa Chá de Sonhos, no Discovery Home & Health.

O ator Miguel Rômulo posa ao lado do Bob Esponja no cenário da TV Globinho, em 2010



Miguel Rômulo

Quando entrou para a TV Globinho, em 2010, Miguel Romulo já havia feito novelas de sucesso na Globo, como Senhora do Destino (2004), A Favorita (2008) e Caras & Bocas (2009). Após um ano no programa infantil, ele também voltou a atuar em outras tramas. Está no ar em Êta Mundo Bom!, no Vale a Pena Ver de Novo, e seu trabalho mais recente na Globo foi Verão 90 (2019).

Leticia Colin no cenário da TV Globinho; a atriz apresentou o programa entre 2003 e 2005



Leticia Colin

A atriz entrou mais cedo na TV Globinho, em 2003, e dividiu a apresentação com outras atrizes, como Cecilia Dassi, Geovanna Tominaga e Élida Muniz. A ideia era que cada dia da semana tivesse uma apresentadora diferente. Leticia ficou nesse rodízio do programa infantil até 2005, entre seus 14 e 16 anos. Após uma passagem pela Record, a atriz voltou para a Globo em 2013, para atuar em Além do Horizonte, e está na emissora até hoje, no time de protagonistas.

A primeira experiência da youtuber Giovanna Ewbank como apresentadora foi na TV Globinho



Giovanna Ewbank

A apresentação da TV Globinho foi o terceiro trabalho de Giovanna Ewbank na Globo, após papéis coadjuvantes em Malhação (2007) e A Favorita (2008). Ela comandou o programa até 2010. Giovanna até atuou em outras novelas e séries nos anos seguintes, mas voltou a ser apresentadora e se deu bem. Além de seu canal no YouTube, ela comandou programas como Superbonita (2018), no GNT, e The Circle Brasil (2020), na Netflix.

Ícaro Silva ainda era conhecido por seu papel em Malhação quando estreou na TV Globinho



Ícaro Silva

Quando entrou para a TV Globinho, em 2009, Ícaro Silva ainda era conhecido como o Rafa de Malhação, personagem que interpretou de 2003 a 2007. Mas ele diversificou bastante sua carreira. Destacou-se no Show dos Famosos, em 2017, fez espetáculos teatrais, novelas (Pega Pega, Verão 90) e séries, como Coisa Mais Linda.

Antes de ficar famosa em Rebelde, na Record, a atriz Lua Blanco apresentou a TV Globinho



Lua Blanco

Após pequenas participações na Globo, Lua Blanco teve a oportunidade de apresentar a TV Globinho também em 2009. Mas a vida dela mudou mesmo quando interpretou o papel de Roberta em Rebelde (2011), novela da Record que a lançou como cantora e atriz. Lua seguiu as duas carreiras, atuou em musicais no teatro e lançou CDs nos últimos anos. Na TV, neste ano apareceu na comédia Homens?, do Comedy Central.

