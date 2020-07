Mario Frias ‘agradeçe’ ministro e vira piada na internet · .

Mario Frias virou piada na internet nesta segunda-feira (6) após cometer uma série de erros gramaticais no Twitter. O secretário Especial da Cultura de Jair Bolsonaro “agradeçeu” o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, disse que está “a pouco tempo” na rede social e fez um desabafo, afirmando que “solidão e fracasso deve ser algo difícil de lidar”.

A polêmica começou no início da tarde, quando o secretário compartilhou uma publicação feita por Freitas no Twitter, na qual o ministro divulga a concessão da BR-101, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. “Parabéns Tarcísio, SC agradeçe”, disse Frias. Minutos depois, ele apagou o tuíte com os erros e publicou novamente, desta vez com a grafia correta da palavra “agradece”..

Horas depois, ele fez uma nova publicação com um desabafo aos haters que criticaram o erro anterior. “Estou nessa plataforma a pouco tempo e nunca imaginei que seria tão divertido bloquear idiotas. Gente que legal isso”, escreveu o ex-contratado da Globo. O correto seria “nesta rede social”, “há pouco tempo” e acrescentar uma vírgula após o “gente”. A publicação foi apagada posteriormente.

No início da noite, mais um erro foi cometido. Enquanto criticava a imprensa, Mario disse que “solidão e fracasso pessoal deve ser algo difícil de lidar”, sem colocar o verbo dever no plural.

Os erros viraram piadas nas redes sociais e internautas associaram o caso aos erros cometidos pelo ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, que já digitou “imprecionante”, “insitaria”, entre outros equívocos gramáticais.

REPRODUÇÃO/TWITTER

Mario Frias cometeu vários erros gramaticais em sua conta do Twitter nesta segunda-feira (6)

Confira a repercussão do caso nas redes sociais:

