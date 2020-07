Maristela ganha trabalho dos sonhos com ‘boy magia’ e se encrenca · .

O trabalho dos sonhos de Maristela (Aline Fanju) vai se transformar em um pesadelo em Totalmente Demais. Contratada para depilar as partes íntimas de um modelo, a loira será pega com a mão na massa por Florisval (Ailton Graça). Além de colocar o peladão para correr de casa, ele ainda despachará a ex-mulher para o olho da rua.

O bonitão aparecerá no salão atrás dos serviços especiais da personagem de Aline Fanju. “Não está me reconhecendo? Vou te dar três chances”, perguntará ele. “A gente estudou junto? Já sei, você ficava roubando as galinhas do terreno lá de casa, né? Era tu, seu ladrão”, arriscará a barraqueira.

O pedaço de mau caminho arrancará a camisa para refrescar a sua memória. “Eu sou Lírio Lorenzzo [Paulo Dalagnoli], com dois zês. Eu sou modelo, ator, quase participei do BBB. Escolhi esse bairro aqui perto do Projac, mas longe dos holofotes porque estou precisando fazer uma depilação, mas preciso de um lugar mais reservado, sabe. Eu preciso me depilar todinho”, dirá ele.

“Ah, todinho? Até…”, babará a esteticista. “Tudo, tudo. Fui contratado para uma despedida de solteira, vou ter que ficar lisinho. Exigência da cliente”, explicará o cafajeste.

“Então vem comigo que eu vou te ajudar. Berê [Sylbeth Soriano] toma conta aí para mim”, dirá a trabalhadora antes de arrastar o protótipo de galã para dentro de casa.

Lírio Lorenzzo (Paulo Dalagnoli) corre nu pelas ruas de Curicica na novela das sete da Globo

Problema cabeludo

Florisval aparecerá no apartamento justamente no momento em que Maristela se dedica à virilha do garotão. “Eu juro por Deus que eu preferia ser cego do que ver essa cena ridícula. O que está acontecendo na minha cama? Alguém pode me explicar? O que você está fazendo pelado na minha casa”, encrencará o motorista.

O funcionário de Carolina (Juliana Paes), no entanto, não dará tempo para o vigarista se explicar. O folhetim de Paulo Halm e Rosane Svartman mostrará em seguida Lírio correndo entre os carros completamente sem roupa nas cenas que serão exibidas na próxima terça (14).

Ele também soltará os cachorros para cima da cabeleireira. “Está pensando que eu sou otário? Estou cansado de ser humilhado pela Rosângela [Malu Galli] e agora por você. Chega, essa casa é minha. Você é uma mentirosa, diz que me amava, que queria casar comigo, mas fica trazendo homem para cá. Vai embora”, gritará o mulherengo.

“Eu vou porque eu não sou de bagunça, mas escuta o que eu estou falando. Eu vou me vingar porque sou filha de Iansã e comigo não se brinca não, te prepara”, ameaçará Maristela na trama que a Globo reprisa por conta da pandemia de Coronavírus (Covid-19).

