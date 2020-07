Marllon comenta vitória do Cruzeiro e projeta última rodada

O Cruzeiro voltou a disputar uma partida pelo Campeonato Mineiro e venceu. O placar elástico de 3 a 0 contra o URT animou o elenco. Mas, segundo o zagueiro Marllon, um dos que balançou as redes, o resultado reflete o que tem sido trabalhado no clube desde o retorno das atividades.

“Fiquei muito feliz pela vitória e pelo nosso desempenho. Não fizemos nada de diferente do que temos feito nos treinamentos. Fico agradecido pelo grupo e espero que a gente dê continuidade e que seja um ano vitorioso para nós”.



Defensor cruzeirense marcou seu primeiro gol no Mineirão (Foto: Reprodução/Cruzeiro)

O caminho da Raposa será difícil. Para se classificar para a semifinal do estadual, o time precisará vencer sua partida e torcer por um tropeço do Atlético-MG. Caso contrário, a equipe terá de se contentar com a disputa do Troféu Inconfidência. Marllon fez a projeção desta última rodada e garantiu foco total da equipe.

“Sabemos que vai ser um jogo difícil e temos que ter paciência. Precisamos dos gols, mas independente de qualquer coisa a gente vai buscar o resultado positivo para nos dar confiança, dar confiança para a torcida. Importante para nós vai ser a vitória. Se vai ser meio a zero, 1 a 0, vamos buscar a vitória de qualquer forma e esperamos dar o nosso melhor dentro de campo”