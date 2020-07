Marquinhos crê em sua polivalência para vencer concorrência no Galo

De olho na forte concorrência no ataque, o atacante Marquinhos aposta na polivalência para conquistar seu espaço no Atlético Mineiro. Elogiado por Sampaoli, o jovem jogador brincou e falou que joga até de goleiro se precisar.

“Me vejo na ponta. Me encaixo onde estou tranquilo. Estou aqui para receber os comandos do Sampaoli e jogo até no gol se ele pedir. O grupo está muito forte”.

Marquinhos tem treinado na ponta-esquerda, sua posição de origem. Apesar de estar na formação desejada, acredita que pode exercer outras funções para ajudar o time.

“Me sinto confortável, subi ao profissional como ponta esquerda. O Rodrigo Santana me subiu e me adaptou nessa posição. Mas o jogador não pode jogar só em uma posição. Estou trabalhando e treinando para jogar em outras posições também e servir o Atlético”, finalizou.

O Galo segue treinando forte para a reestreia no Campeonato Mineiro, marcada para o próximo domingo, às 16h, diante do América-MG, no Independência.