Marrony projeta estreia do Atlético-MG e comenta sobre nova função no ataque

Depois de quatro meses longe dos gramados, o Atlético-MG volta a campo neste domingo pelo Campeonato Mineiro. O Galo terá pela frente o América-MG às 16 horas (Brasília), na Arena Independência, pela 9ª rodada da primeira fase da competição.

Em coletiva à TV Galo neste sábado, o atacante Marrony falou sobre a expectativa para a estreia. O jogador destacou como a equipe está se adaptando ao estilo de jogo do técnico Jorge Sampaoli e que um bom desempenho seria uma forma de provar como o elenco está em forma, apesar da paralisação.



Marrony durante sua coletiva de apresentação no Galo. O atacante foi contratado durante a paralisação (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

“A expectativa é muito boa, de fazer uma grande partida e tirar um pouco da ansiedade. A gente está se adaptando ao máximo ao estilo de jogo do Sampaoli também e estamos pegando muito bem. Domingo podemos provar não só para o torcedor, mas também para o técnico e pra nós, que estamos bem tática e fisicamente para fazer um ótimo jogo e dar uma resposta muito boa para todos”, declarou.

O atacante ainda comentou sobre o adversário no confronto e fez uma projeção do duelo. “A gente está estudando bem o time deles. É uma equipe que ataca bastante, não fica só se defendendo. Então não tenho dúvidas de que vai ser uma partida muito boa e intensa, mas espero que a gente faça um bom jogo e saia com a vitória”, afirmou.

Durante a fase final de preparação para o retorno, o Atlético fez um jogo-treino contra o próprio Coelho no qual Marrony, que costuma jogar pelos lados do campo, atuou de forma mais centralizada. O jogador falou sobre a adaptação à nova função.

“É uma posição nova que estou me adaptando, mas já cheguei a fazer essa função no Vasco. Estou conseguindo dar bons resultados para o Sampaoli e ele está gostando. Então tenho que continuar me doando ao máximo que eu sei que vou ajudar bastante o Atlético”, finalizou.