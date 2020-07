Marvel’s Avengers: Gavião Arqueiro e Iniciativa Vingadores são anunciados

A Square Enix divulgou diversos detalhes da fase beta de Marvel’s Avengers na tarde desta quarta-feira (29), além de anunciar que quatro heróis chegarão através da “Iniciativa Vingadores”; o primeiro à integrar o elenco é o Gavião Arqueiro, em uma expansão totalmente gratuita. Confira o teaser do personagem:

O beta de Marvel’s Avengers incluirá 20 missões e também terá opções no modo multiplayer. Os personagens disponíveis para jogar durante a fase de testes serão Homem de Ferro, Kamala Khan, Viúva Negra e Hulk.

A primeira missão da campanha será na ponte Golden Gate, em São Francisco, quando a história do jogo começa e o Capitão América é supostamente morto, levando o grupo de heróis a uma crise.

Cada herói também terá seu leque de missões, chamados de Hero Missions, que contará a história principal da campanha a partir da perspectiva de cada personagem.

O modo Warzone será o multiplayer da fase beta e consiste em times com 4 jogadores no modo online ou apenas o jogador e 3 heróis controlados pela IA do game. Esse modo engloba diversas dinâmicas e cenários, tanto abertos quanto fechados, e podem ter entre dez minutos e duas horas de duração.

A primeira data dos testes será no PS4 e estará disponível no dia 7 de agosto apenas para aqueles que realizarem a pré-compra do título na plataforma.

Depois desse período inicial, o beta fechado chegará ao Xbox One e PC no dia 14 de agosto — também para quem realizou a pré-compra. O beta aberto estará disponível de forma gratuita para todas as plataformas no dia 21 de agosto.

Marvel’s Avengers será lançado no dia 4 de setembro para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia e PC. Fiquem ligados no Voxel para mais informações!

