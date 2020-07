MasterChef britânico retoma gravações após paralisação por pandemia · .

O MasterChef britânico seguiu o exemplo de suas adaptações em outros países, como no Brasil, Espanha e Austrália, e retomou as gravações na última semana. Após o término do período de lockdown no Reino Unido, a produção do formato com profissionais voltou a ser realizada e será a primeira versão do programa no país a feita durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“Estamos garantindo que todos os protocolos de gravação nesta época da Covid-19 estejam sendo seguidos, conforme estabelecido nas diretrizes para toda a indústria audiovisual publicadas na semana passada”, afirmou um porta-voz do programa para o site Deadline.

Além do distanciamento social, possíveis sintomas da doença são verificados por uma equipe médica diariamente. Segundo o protocolo, caso a pessoa descumpra a distância mínima de dois metros entre outro indivíduo, ela deve fazer o teste do novo coronavírus pelo menos uma vez por semana.

Outro fator determinante para a volta das gravações é o tamanho do estúdio onde é gravado o programa, o que favorece as medidas de prevenção à doença. Esta será a 13º temporada com profissionais no Reino Unido.

Atualmente, os britânicos estão acompanhando a versão com celebridades do MasterChef, que foi gravada antes do isolamento social, em março.

A BBC One, emissora que exibe o reality show, ainda não definiu a data de estreia da nova temporada.

Para saber mais sobre o universo dos reality shows, acompanhe o podcast O Brasil Tá Vendo. Você pode ouvir o segundo episódio pelo link abaixo ou pelas plataformas Deezer, Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts.

