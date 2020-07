Matador de araque, Ferdinand comete erro e prova incompetência · .

Ferdinand (Carlos Machado) mostrará que não serve nem para ser matador de aluguel em Fina Estampa. Assim como fez com Marcela (Suzana Pires), o capanga de Tereza Cristina (Christiane Torloni) achará que assassinou Antenor (Caio Castro), mas estará errado. O estudante de Medicina sairá vivinho da Silva após o fortão e outros bandidos atirarem nele. “Esse aí já era. Virou presunto”, dirá Ferdinand.

O filho ambicioso de Griselda (Lilia Cabral) será sequestrado a mando da “jacaroa do Nilo”. Ele será levado amarrado para uma mata, onde os criminosos, todos encapuzados, o mandarão andar sem olhar para trás.

A turma de bandidos agirá sob a supervisão do segurança, que já tentou tirar a vida de Marcela e chegou a dizer que a jornalista estava morta após levar um tiro no peito. No entanto, ele se enganou. Ela sobreviveu, mas acabou assassinada quando Tereza Cristina entrou em ação no hospital. A megera matou a chantagista asfixiada.

O ex-sargento segue como capacho da madame, mas não conseguiu eliminar Amália (Sophie Charlotte) nem no incêndio que causou na casa dela nem com a cobra que colocou em seu carro.

A próxima vítima será Quinzé (Malvino Salvador), que também escapará de um atentado. Ele será dopado e jogado inconsciente na piscina da mansão da família Pereira, mas Teodora (Carolina Dieckmann) chegará na hora H e o salvará.

Coleção de fracassos

Mesmo diante de tantos fracassos, a mãe de Patrícia (Adriana Birolli) ainda encomendará a morte do personagem de Caio Castro a ele. Um disparo vindo de outra direção no meio do matagal distrairá os assassinos. O estudante de Medicina sairá correndo. Ele será perseguido pelos homens, que atirarão sem dó.

Ele cairá em um buraco desacordado, e Ferdinand não se dará nem ao trabalho de verificar se o universitário está ou não morto. “Esse aí já era. Virou presunto. Não vou nem apostar qual de nós que acertou no cara. Mas o fato que o nojentinho está morto. Bora! Serviço realizado”, vai disparar o personagem de Carlos Machado.

Antenor será resgatado por caçadores e levado a um hospital onde sua família o encontrará com vida. As cenas estão previstas para irem ao ar no fim deste mês na novela escrita por Aguinaldo Silva.

