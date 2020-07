Matheus Fernandes sai no BID como atleta do Palmeiras, mas seguirá para o Barcelona; entenda

O meio-campista Matheus Fernandes, vendido ao Barcelona no último mês de janeiro, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF como jogador do Palmeiras nesta terça-feira. A medida é mais um passo para a ida do jogador ao time espanhol.

O Barcelona decidiu emprestar Matheus Fernandes ao Real Valladolid no último dia da janela de transferências. Com pouco tempo hábil para concretizar a operação, a alternativa encontrada foi que a cessão temporária do meio-campista fosse realizada diretamente pelo Palmeiras.

Com o fim do período de empréstimo ao Valladolid, Matheus Fernandes voltou ao BID como jogador do Palmeiras. O próximo passo, agora, é a rescisão do contrato do meio-campista com o clube alviverde e a posterior assinatura do vínculo definitivo com o Barcelona.

O Barcelona concordou em pagar um total de 7 milhões de euros por Matheus Fernandes, com mais 3 milhões de euros de bônus por metas e uma multa rescisória de 300 milhões de euros. O ex-jogador do Palmeiras assinará contrato com o time espanhol até o fim da temporada 2024/2025.

A chegada de Matheus Fernandes ao Barcelona estava prevista para o dia 1º de julho, mas acabou atrasada por conta da pandemia de covid-19 e deve ser concretizada apenas em agosto. De férias, o meio-campista está no Rio de Janeiro, à espera da definição da data de retorno à Espanha.

O Barcelona segue na disputa da Copa dos Campeões. No próximo dia 8 de agosto, pelas oitavas de final do torneio, o time catalão entra em campo para enfrentar o Napoli, no Camp Nou – na primeira partida, disputada no San Paolo, houve empate por 1 a 1.