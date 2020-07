Maurice faz neta passar vergonha com safadeza; saiba mais · .

Os galanteios de Maurice (Reginaldo Faria) vão fazer Jojô (Giovanna Rispoli) pagar o maior mico na frente dos colegas em Totalmente Demais. A filha de Natasha (Lavinia Vlasak) não saberá onde enfiar a cara depois de seu avô jogar o maior charme para uma das responsáveis por seu transporte escolar.

O quiprocó, aliás, vai quebrar o clima de romance entre Eliza (Marina Ruy Barbosa) e Arthur (Fabio Assunção). Prestes a se beijarem, os dois serão interrompidos por Cida (Guida Vianna). “O senhor precisa proibir seu pai de esperar a van da Jojô, hein”, reclamará a empregada.

“O que houve dessa vez, o que você aprontou?”, questionará o dono da Excalibur, cansado das encrencas em que o mulherengo se mete por causa de sempre correr atrás de um rabo de saia. “Esse maluco quase me mata de vergonha”, bufará a personagem de Giovanna Rispoli.

O bon vivant baterá o pé que não fez nada demais. “Nada. Elogiar uma mulher agora é crime?”, devolverá o ex-marido de Stelinha (Glória Menezes), antes de levar um desmentido da doméstica. “A monitora que toma conta das crianças!”, encrencará a trabalhadora doméstica.

“Eu não fiz nada, só disse que a mulher era linda. Nem a mão nela eu encostei”, justificará o boêmio interpretado por Reginaldo Faria nas cenas que serão exibidas na próxima semana na novela das sete.

Arthur tratará o pai como se fosse uma criança rebelde. “Você tem que parar de fazer essas coisas. Vai para o seu quarto que você está de castigo”, vociferará o galã de Fabio Assunção. “É duro chegar aos 30 e levar bronca de filho”, lamentará o “Ricardão” na produção que a Globo reprisa enquanto não retoma a exibição de Salve-se Quem Puder.

