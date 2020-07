Maurice perde até as calças no jogo após vender endereço de Gilda · .

Maurice (Reginaldo Faria) vai conseguir dinheiro para jogatina em Totalmente Demais. Após negociar com Germano (Humberto Martins) o endereço de Gilda (Leona Cavalli) por R$ 2.000, ele não perderá tempo e apostará o valor no carteado. Porém, com azar no jogo, ele voltará para a casa até sem as próprias calças, enrolado em uma toalha de mesa.

Nesta semana, o dono da Bastille descobrirá que a ex-babá dos seus filhos é a mãe de Eliza (Marina Ruy Barbosa). Cismado, já que teve um caso com ela, o empresário encarregará Jonatas (Felipe Simas) de conseguir seu endereço. “Quero saber se você trouxe o que te pedi, o endereço da Eliza. Cadê?”, cobrará o ex-marido de Lili (Vivianne Pasmanter).

O ex-namorado da ruivinha irá revelar que não conseguiu o que o chefe lhe pediu, o que o deixará desanimado. Sem saber que ainda existe uma esperança para conseguir o que deseja. Em seguida, Germano será procurado por Maurice, que ligará na empresa e pedirá para falar com o diretor.

Só que a ligação não terá sucesso, o que não impedirá o pai de Arthur (Fabio Assunção) de ir atrás de seu objetivo. Insistente, ele irá até a Bastille, e mesmo sendo barrado pela secretária para entrar e falar com o ex-marido de Lili, o senhor terá a sorte de encontrar Germano saindo de seu escritório.

“Trouxe uma informação que o senhor procura”, começará o viciado em jogos. Ao ver que não chamou muito a atenção do empresário, ele soltará a isca: “É sobre Gilda!”.

Venda de informação

Já na sala da presidência da empresa, o bon vivant será questionado sobre as informações que tem. “O que o senhor tem a me dizer sobre a Gilda?”. Com sorriso no rosto de quem sabe que irá conseguir o que quer, ele não enrolará: “O endereço dela, interessa?”.

Maurice irá direto ao ponto e dirá que primeiro eles precisam acertar um preço para depois passar a informação. Depois da negociação, o pai do agente da ruiva conseguirá arrancar R$ 2.000 do executivo.

Como dinheiro que vem fácil, vai fácil, no dia seguinte, quando voltar para a casa de seu filho após uma noite de jogatina, Maurice chegará enrolado em uma toalha de mesa de jogo. “Vocês conhecem a expressão perder as calças no carteado? Ela é real!”, dirá o malandro, diante do olhar questionador de Arthur e Eliza. “Droga, lá se foi o dinheiro do Germano”, lamentará o ex-marido de Stelinha (Glória Menezes).

A cena está prevista para ir ao ar na próxima quarta-feira (22) na novela que a Globo reprisa no lugar de Salve-se Quem Puder.

