Maurice pira de vez e arrisca a própria vida por beijo de Gilda · .

Apaixonado pelo perigo, Maurice (Reginaldo Faria) vai fazer uma aposta arriscada em Totalmente Demais. O pai de Arthur (Fábio Assunção) colocará a própria cabeça a prêmio para arrancar um beijo de Gilda (Leona Cavalli) bem debaixo dos bigodes de Dino (Paulo Rocha) nas cenas que serão exibidas a partir da próxima segunda (13).

A mãe de Dayse (Isabella Koppel) chamará a atenção do mulherengo durante uma visita para Eliza (Marina Ruy Barbosa) no Rio de Janeiro. Alguns dias depois, ela se surpreenderá ao ver o ex-marido de Stelinha (Glória Menezes) entrar pela porta de seu bar em Campo Claro.

“O que o senhor veio fazer aqui? Aconteceu alguma coisa com a minha filha?”, estranhará a personagem de Leona Cavalli. “Não, ela está ótima e me deu as coordenadas. Não ia sossegar enquanto não te visse de novo”, emendará o avô de Jojô (Giovanna Rispoli).

Ela subirá nas tamancas com a ousadia do bon vivant. “Olha aqui, seu Maurice, no Rio eu estava te achando meio engraçado, mas aqui está meio abusado, viu. Já falei que sou casada e meu marido é bravo”, alertará a cozinheira, que ainda fará um sinal com a cabeça em direção ao vilão de Paulo Rocha.

Com a sua cara de poucos amigos, o mau-caráter lançará um olhar intimidador para o mulherengo interpretado por Reginaldo Faria. “O homem é um armário, sujou”, surtará o porteiro Severino (Nilvan Santos), arrependido de seguir o ancião até o botequim no meio da estrada.

Gilda (Leona Cavalli) resiste às investidas de Maurice (Reginaldo Faria) em Totalmente Demais

Aposta alta

Cheio de coragem, Maurice distrairá o pilantra ao casar cem reais em um jogo de sinuca. Ele largará o taco na mão do zelador de prédio e se mandará para a cozinha atrás de Gilda. “O senhor precisa ir embora daqui, se o Dino sonhar que o senhor mora com a Eliza…”, exigirá ela.

Cara de pau, ele afirmará que só a deixará em paz após um beijo. “Eu vim de tão longe, atravessei oceanos, montanhas, tudo por você. Seus cabelos são como campos de trigo de Provence, seus olhos são como estrelas da noite de Normandia, seus lábios eu fico nervoso até de dizer”, disparará o conquistador barato.

Ao mesmo tempo, no salão, Dino se encherá de razão após perder a partida para Severino. “Você o velhote estão juntos para me dar um golpe, cadê ele?”, vociferará o malandro, espumando de raiva.

Ele pegará a mulher no maior flagrante nos fundos do bar e, de quebra, ainda erguerá Maurice pela gola de seu blazer. “Eu sou velhinho, não faz nada, eu sou velhinho”, choramingará o cafajeste na novela que a Globo reprisa enquanto não retoma as gravações de Salve-se Quem Puder.

