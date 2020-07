Maurice se encontra com Gilda e provoca fúria de Dino · .

Encantado por Gilda (Leona Cavalli), Maurice (Reginaldo Faria) vai viajar até Campo Claro só para encontrar sua crush, mas mal saberá que correrá risco de vida nessa empreitada. Em Totalmente Demais, Dino (Paulo Rocha) não vai gostar de ver o idoso todo galanteador para cima de sua mulher, será agressivo com ele e ameaçará lhe dar uma surra.

Maurice ficará intensamente apaixonado por Gilda desde a primeira vez que a verá, na casa de Arthur (Fabio Assunção). Sem conseguir parar de pensar nela, o bon vivant irá até o bar em que ela trabalha na pequena cidade.

A mãe de Eliza (Marina Ruy Barbosa) não dará esperanças de um romance ao idoso, mas ainda assim ele jogará seu charme. Justificará sua presença no bar dizendo que quer jogar sinuca e consegue até despistar Dino para ter alguns momentos a sós com sua paixão.

Mas o vilão não será bobo e logo sacará que Maurice está de olho em sua mulher. Agressivo, Dino voltará ao bar e partirá para cima do avô de Jojô (Giovanna Rispoli). Ele ameaçará dar uma surra no rival e o deixará amedrontado.

Maurice voltará para o Rio de Janeiro sem conseguir muito contato com Gilda, mas não desistirá de conquistá-la.

