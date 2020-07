Maxwell lembra quando Ibrahimovic ficou sem dinheiro, teve que dormir em sofá-cama e virou seu grande amigo

Maxwell, convidado do Resenha ESPN desta sexta-feira, jogou ao lado de Zlatan Ibrahimovic no Ajax, Inter de Milão, Barcelona e PSG. Parceria de longa data à parte, o ex-lateral admite no programa que vai ao ar às 22h (de Brasília) na ESPN Brasil e no ESPN App que, para quem conhece a dupla, é difícil acreditar na amizade.

A história, porém, vai além do companheirismo em campo. Tudo começou na Holanda, onde, acredite, Ibrahimovic, o hoje astro consagrado do futebol mundial, ficou sem dinheiro

“Ele já contou um pouco no livro dele, quem conhece nós dois pensa, ‘não é possível que vocês são amigos’. Tudo começou porque começamos juntos no Ajax, basicamente. Eu fui recebê-lo no aeroporto com a tradutora que o clube deixou a disposição para nós”, contou.

“Fazíamos aulas juntos, aulas de holandês. Naquela época não existia esse monte de gente em volta do jogador. Nós abrimos conta, comprávamos telefone, fazíamos tudo juntos com a tradutora. Até o ponto onde ele gastou todo o dinheiro de transferência dele e não tinha dinheiro mais para gastar por 15 dias até o Ajax pagar o salário do mês seguinte”, seguiu.

Foi então que Maxwell, na época com 20 anos e recém-saído do Cruzeiro, foi a salvação para o sueco, revelado no Malmo e contratado pelo clube holandês também em 2001.

“Ele me perguntou se eu o receberia na minha casa, se poderia ficar em casa alguns dias. Eu disse para ele ir pra casa, óbvio. Eu morava em uma casa pequenininha, até hoje ele me sacaneia porque tinha um quarto só, ele dormia meio que em um sofá-cama na sala.”

“Esse momento de 15 dias foi quando nos conhecemos, ele me ensinou muita coisa inglês, íamos juntos para a aula. E essa amizade foi construída a partir desse momento.”

Essa e outras histórias de Maxwell você assiste no Resenha nesta sexta-feira, às 22h (horário de Brasília), na ESPN Brasil e no ESPN App. Não perca!