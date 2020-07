Mayra Cardi altera nome de seu reality show para evitar briga judicial com a MTV · .

No mesmo dia em que anunciou a produção de um reality show de emagrecimento com seus fãs que teria o nome de Adotada, Mayra Cardi foi obrigada a escolher outro título para evitar uma batalha judicial contra a MTV Brasil e a produtora Formata. Agora, o programa da influenciadora digital se chamará Adota Você.

Assim que Mayra fez o anúncio de seu Adotada, o . conversou com fontes de dentro da MTV Brasil para saber se o canal havia cedido o uso do nome, uma vez que ela produziu durante quatro anos um reality show com o mesmo título, apresentado por Maria Eugênia Suconic. A atração chegou a ser indicada ao Emmy Internacional de 2016 na categoria programa de entretenimento não-roteirizado.

O título Adotada é de uso exclusivo da MTV Brasil e da Formata Produções na televisão, plataformas de streaming e redes sociais.

As pessoas ouvidas foram categóricas ao afirmarem que Mayra nunca havia consultado o canal e ainda disseram que o uso do título sem autorização poderia ser discutido na Justiça. Oficialmente, o canal não se manifestou até a publicação deste texto. Daniela Busoli, CEO da Formata Produções, optou por não se manifestar, já que a ex-BBB alterou o nome de seu projeto.

A reportagem procurou Mayra Cardi para saber se ela havia negociado com o canal ou com a produtora para usar o título Adotada em seu reality show. Foi neste momento que a influenciadora digital avisou que seu programa havia sido rebatizado de Adota Você.

Formato

Mayra Cardi instalou várias câmeras em uma de suas casas, no interior de São Paulo, que servirá de espaço para a realização do Adota Você.

A premissa do reality show é receber um convidado por semana, que será ajudado pela equipe da influenciadora digital a mudar completamente seu estilo de vida. Empresária, ela criou vários programas de inteligência emocional e emagrecimento, que já foram adquiridos por celebridades como Anitta e Maiara Pereira, da dupla sertaneja Maiara & Maraisa.

A ex-mulher de Arthur Aguiar negocia o formato com serviços de streaming e planeja começar as gravações em setembro. Seu primeiro “adotado” será o amigo pessoal Leo Dias.

O público poderá interagir com Mayra e com o convidado da vez por meio de votações, podendo definir os rumos das dinâmicas de algumas tarefas do reality.

