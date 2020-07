Mayra Cardi se beneficia com podres de Arthur Aguiar e vira ‘coach’ sobre boy lixo · .

Antes conhecida nas redes sociais como influenciadora fitness, Mayra Cardi mudou de área e virou praticamente uma coach sobre como reconhecer um boy lixo. Desde que expôs os podres de Arthur Aguiar, a ex-BBB é vista como um exemplo de superação de relacionamentos abusivos. Ela acabou se beneficiando da nova “profissão” e ganhou mais de 1 milhão de seguidores desde que começou a falar sobre as traições do ex.

Um dia antes de jogar a infidelidade do artista no ventilador, a empresária estava com 4.211.700 seguidores. Em 26 de junho, quando revelou as traições, a influenciadora ganhou a atenção de 350.486 pessoas. Desde então, o número de gente que passou a acompanhar Mayra só cresceu, de acordo com os dados aferidos pela ferramenta CrowdTangle.

Em apenas dez dias, a ex-BBB ganhou mais de 1 milhão de seguidores (1.104.275, para sermos mais exatos). No momento da publicação deste texto, ela já registrava 5.548.502 de seguidores –ou seja, 1.336.802 a mais do que o público que tinha antes de revelar os podres do ex-companheiro.

Já Arthur Aguiar ganhou apenas 189.805 novos seguidores nesse mesmo período, uma quantia bem inferior à adquirida pela blogueria. Apesar disso, o ator é acompanhado por mais pessoas no Instagram, e o número de supostos fãs apresentou oscilações durante a treta com a ex.

Um dia antes de ser alvo do primeiro ataque da mãe de Sofia, o artista tinha 8.514.514 seguidores. Nos três dias seguidos da denúncia, ele deixou de ser acompanhado por algumas pessoas, mas chamou a atenção de novos 3.046 fãs depois que o nome de Aricia Silva surgiu como sua suposta amante.

Ele chegou a ganhar mais 55.474 seguidores, mas voltou a perder alguns em 10 de julho, quando admitiu que já traiu várias vezes, assumiu ser imaturo e declarou que quer reconquistar a confiança de Mayra. O número de gente que acompanha o ator na rede social segue oscilando. Entre perdas e ganhos, hoje ele registra 8.704.319.

A guerra entre os dois acabou sendo mais lucrativa para Mayra, que a partir de agora pode se beneficar mais com o grande número de novos seguidores, um fator importante no trabalho de influenciadora digital que exerce na internet.

Relembre a ‘novela’

A separação do casal foi anunciada no início de maio por meio de uma publicação de Mayra intitulada “Te amo para sempre, mas diferente” –o que já seria um indício da manipulação psicológica sofrida por ela. Mesmo após o rompimento, o ator continuou morando com a ex-mulher durante um tempo.

Tudo mudou quando o ex-funcionário da Globo deixou a casa da blogueira, e a empresária decidiu expor as traições do pai de Sophia. “Chega de mentir para mim mesma. Esse vídeo vai para todas as mulheres que assim como eu ‘sobrevivem’ das mentiras, da esperança, e das migalhas de amor que um dia foram contadas!”, escreveu ela no desabafo sobre o relacionamento abusivo que viveu.

Logo em seguida, Aguiar também compartilhou um longo vídeo nas redes em que admitiu as traições, mas tentou se defender do título de abusador. Foi então que começou uma guerra entre o ex-casal, com troca de acusações quase que diárias.

Mayra chegou a revelar que o ex usou o dinheiro dela para “bancar prostituta”, trazendo à tona o nome da ex-panicat Aricia Silva como suposta amante do ator. De acordo com a coach, Arthur teve mais de 15 amantes durante o casamento.

Depois que o artista assumiu as traições e declarou que quer reconquistar a mãe de sua filha, Mayra exibiu um dossiê com provas dos abusos do ex-marido. “Eu não sei o que ele é, não sei a patologia adoecida da mente dele. Não sei se ele é um narcisista perverso”, apontou ela.

A novela entre os dois ganhou um novo capítulo nesta semana, quando o ex-funcionário da Globo decidiu brigar pelos lucros na empresa que tem em sociedade com a blogueira. A influenciadora se revoltou com a atitude do ator e o chamou de gigolô. “Querer receber pelo tempo que destruiu minha vida me faz ver que levei o golpe da barriga”, acusou a empresária de 36 anos.

Influencer sobre embuste

Sem querer, Mayra acabou virando um exemplo para mulheres que viveram –e ainda vivem– situação parecida com os parceiros. Nas redes sociais, internautas estão demonstrando apoio à blogueira sempre que uma nova exposição é feita por ela.

“Mayra Cardi dando uma aula de como reconhecer um relacionamento abusivo e expondo o embuste do Arthur Aguiar de novo porque ele ainda foi capaz de dizer que ela era louca e mentirosa. Típico”, apontou Gisele Teles.

“Quem já passou ou passa por um relacionamento abusivo vai se identificar com 100% das situações que a Mayra Cardi fala nos stories dela. Isso que a Mayra tá fazendo não é uma simples ‘treta’ de internet, ela tá jogando um bote salva-vidas pra muitas mulheres e até homens que vivem assim dia após dia”, disse Isabela Freitas.

“Já vi histórias de amigas que passaram por algo parecido, por isso acho tão necessário a Mayra Cardi falar e mostrar as várias faces do relacionamento tóxico”, afirmou Amanda Barros. “Acho que toda mulher deveria ver os Stories da Mayra Cardi”, aconselhou Bruna Bittencourt.

“A Mayra Cardi tá sendo tão necessária que eu nem sei explicar. Essa é a realidade triste de muitas”, disse Mel Oliveira. “Acabei de assistir ao relato da Mayra e arrepiei inúmeras vezes com as frases dela e agora só consigo imaginar como isso pode ajudar mulheres a reconhecer um relacionamento abusivo”, apontou Raíssa Castro.

Confira comentários de mulheres que enxergam a ex-BBB como exemplo:

Mayra Cardi dando uma AULA de como reconhecer um relacionamento abusivo e expondo o embuste do Arthur Aguiar DE NOVO pq ele ainda foi capaz de dizer que ela era louca e mentirosa… típico

— Gisele teles (@GiseleteIes) July 11, 2020

Quem já passou ou passa por um relacionamento abusivo vai se identificar com 100% das situações que a Mayra Cardi fala nos stories dela. É um misto de “quero acreditar que a pessoa que eu amo vai se tornar uma pessoa melhor” com “vou ceder só mais uma vez pois não quero brigar”

— Isabela Freitas (@IsabelaaFreitas) July 11, 2020

Isso que a Mayra Cardi tá fazendo não é uma simples “treta” de internet, ela tá jogando um bote salva vidas pra muitas mulheres e até homens que vivem assim dia após dia. Se ela ajudar UMA pessoa a se livrar disso, já vai ter valido a pena. Ninguém merece ser abusado.

— Isabela Freitas (@IsabelaaFreitas) July 11, 2020

muito triste mayra cardi “ter que fazer” esses posts todos de exposição para que as pessoas acreditem nela e vejam que o relacionamento foi abusivo.

— Foquinha (@foquinha) July 11, 2020

Mayra cardi jantando o Arthur Aguiar mais uma vez e eu to como

VOAAAA MULHER pic.twitter.com/i7rCEMZKU0

— marina (@marina_kkunz) July 11, 2020

mayra cardi tendo que postar prints de conversa sobre o puerpério difícil de uma gravidez que ela não queria e VÍDEO DE CICATRIZ DRENANDO PUS pra provar que não é doida e nem mentirosa é demais pra mim é muito ruim ser mulher nessa bosta de sociedade

— rule (@rlueeee) July 12, 2020

Já vi histórias de amigas que passaram por algo parecido, por isso acho tão necessário a Mayra Cardi falar e mostrar as várias faces do relacionamento tóxico. pic.twitter.com/wPT3OFwFGK

— Amanda Barros (@_amandacbarroos) July 12, 2020

relacionamento abusivo é algo que me deixa completamente triste,tantas pessoas se submetem a isso mano, sinceramente nojo de todos os homens que sao abusivos e muito nojo do Arthur Aguiar. A Mayra Cardi ta mais que certa de expor esse idiota. pic.twitter.com/ZbyJmsrHRT

— 𝕘𝕖𝕠𝕧𝕒𝕟𝕒 𝕤𝕒𝕟𝕥𝕠𝕤 ✨ (@oursoftg) July 11, 2020

Acho q toda mulher deveria ver os storie da Mayra Cardi

— brunabitteencourt (@brunabitteenco1) July 12, 2020

Mayra Cardi precisou se expor a ponto de postar vídeo dos pontos dela estourados pra galera acreditar que o Arthur Aguiar era um abusivo do caralho, porra gente, qual a dificuldade de acreditar na mulher? Sério

— Nicoly (@niflima1) July 12, 2020

A Mayra Cardi pedia DESCULPAS por ele ficar chateado por fazer o MÍNIMO por ela e pela filha que era o sonho DELE, ela tava operada e cuidando de um bebê pro cara sair e TRAIR ela e o cara de pau TEM CORAGEM de chamar ela de LOUCA e dizer que não é MANIPULADOR pic.twitter.com/3CtXgoCdCb

— Loiza 🌻 (@hermionegrng) July 11, 2020

Mulheres que pensam que isso é cuidado, só te digo uma coisa TOME CUIDADO. Relação abusiva é assim, camuflada e esse negócio ciúme saudável não existe. E se você homem, é assim, que vc se foda e procure uma terapia, se acha que ser assim é “normal”. Mayra Cardi pic.twitter.com/8d1nOa7ACV

— Madu ✨ (@Dudafernnanda) July 11, 2020

A Mayra Cardi tá dando uma aula do que muitos fingem ser “cuidado”, “ciúmes” etc

Mas na verdade é só abuso psicológico mesmo

— Sidney Cardoso (@sid_error) July 11, 2020

Mayra Cardi meus aplausos pela coragem e sinceridade! Expôs o lixo que o boy é! Lamento muito que ela tenha se diminuído por tanto tempo e mentido para ela mesmo e para sociedade, seja qual for a razão amor ou aparência!

— Bruna Porto (@brunaeqm) June 26, 2020

Acabei de assistir o relato da Mayra Cardi e PUTA QUE PARIU, eu arrepiei inúmeras vezes com as frases dela e agora só consigo imaginar como isso pode ajudar mulheres a reconhecer um relacionamento abusivo

— Raíssa Castro (@ludzinha1710) July 12, 2020

© 2020 . | Proibida a reprodução