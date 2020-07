Mbappé faz exames, tem forte entorse em tornozelo, deve perder final e é dúvida para ‘decisão’ na Champions League

[ad_1]



O PSG está preocupado, porque pode não contar com o atacante Mbappé em seus dois próximo compromissos, ambos decisivos.

Na próxima sexta (31), deve ficar fora da final da Copa da Liga Francesa, contra o Lyon. E, em 12 de agosto, pode também não jogar na decisão da vaga para a semifinal da Champions League, contra a Atalanta.

Contudo, diante das suspeitas iniciais, que previam complicações mais graves, o clima chega a quase ser de alívio no Parc des Princes.

O francês recebeu dura entrada de Loic Perrin, do Saint-Étienne, na final da Copa da França, na sexta-feira (24). Mbappé foi substituído ainda aos 26 da primeira etapa e passou a se locomover com o auxílio de muletas a partir de então.

Mbappé, de muletas, após a final da Copa da França, em 24 de julho de 2020 Getty Images

Os exames iniciais não constataram ruptura ou lesão ligamentar decorrentes da entorse do tornozelo direito do craque, tampouco fraturas.

Mas, devido ao inchaço, ele será sumetido a exames complementares na terça-feira, de acordo com fontes da ESPN.

Neste sábado, Mbappé respondeu com um emoji simpático à postagem do Saint-Étienne mencionando Perrin e desejando ao jogador do PSG uma rápida recuperação.

Ele também postou um agradecimento aos torcedores, com uma carinha feliz:

“Despertar como vencedor, não há melhor sensação possível. Obrigado a todos por suas mensagens, isso me emociona muito. Beijos a todos e tenham um bom fim de semana”, escreveu.