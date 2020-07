Mbappé leva carrinho, deixa final da Copa da França lesionado e vira dúvida no PSG para Champions

O Paris Saint-Germain ganhou uma enorme preocupação nesta sexta-feira.

Durante a final da Copa da França, contra o Saint-Étienne, o atacante Kylian Mbappé lesionou o tornozelo e teve que ser substituído ainda aos 26 minutos do 1º tempo.

O atleta da seleção francesa se lesionou após levar um carrinho violentíssimo do zagueiro Perrin, que deu início a uma confusão generalizada.

Após muito empurra-empurra, o árbitro distribuiu diversos cartões amarelos e aplicou vermelho direto em Perrin.

Mbappé, por sua vez, foi atendido pelos médicos, mas não conseguiu nem mais colocar o pé no chão.

