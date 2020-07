Mbappé tem lesão no tornozelo confirmada, para por três semanas e perderá jogo das quartas da Champions pelo PSG

Kylian Mbappé, atacante do PSG, torceu o tornozelo direito e ficará fora dos gramados por três semanas. Com isso, perderá o jogo único pelas quartas de final da Champions League contra a Atalanta, em 12 de agosto.

