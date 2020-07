Jake Leal, do BBB12, foi à Delegacia de Defesa da Mulher, na Casa da Mulher Brasileira, em São Paulo, nesta quinta-feira (9), para registrar um boletim de ocorrência contra seu ex-namorado, Douglas D’Amore, do Power Couple Brasil 3 (2018). “Namoramos durante oito meses [entre 2018 e 2019] e foram várias agressões. Ele me arrastava no chão, me jogava. Tenho todas as provas documentadas”, diz.

A influenciadora digital decidiu revelar os abusos e fazer uma denúncia formal após tomar conhecimento de outras vítimas de seu ex-namorado. O nome de D’Amore foi dito pela primeira vez durante participação da artista no programa Superpop, da RedeTV!, na segunda-feira (6).

“Eu não tinha feito [o BO] até então porque ele se fazia de vítima e implorou para não chamar a polícia. Falava: ‘Vou me matar, minha vida acabou, já não basta você ter terminado comigo’. E eu, por pena, não denunciei”, entrega ela ao ..

“Ele não está sendo preso agora pela falta do flagrante. Hoje eu me arrependo amargamente de não ter denunciado antes. Por isso, falo para todas as mulheres que forem vítimas de agressão: busquem forças e denunciem na hora”, alerta.

Ao fazer o boletim de ocorrência, a atriz tomou conhecimento que D’Amore, que participou do Power Couple com sua então namorada Thaís Bianca, tem outras duas denúncias. “São outras mulheres, um BO de 2011 e outro de 2009. Ele fez com elas a mesma coisa que fez comigo”, desabafa.

Douglas D’Amore e Thaís Bianca no Power Couple

Depois que revelou o nome de seu agressor, Jake diz ter sido procurada por uma outra ex-parceira do empresário. Segundo ela, a moça quer permanecer anônima, mas também fará a queixa formal à polícia. “Ele já tem dois BO’s, com o meu são três. Quando ela fizer, serão quatro”, aponta.

A também dançarina fala que vive traumatizada com a lembrança da violência sofrida, causadas, em sua maioria, por ciúme e pelo temperamento forte do ex-namorado. “Além do relacionamento abusivo, eram agressões físicas. Ele me arrastava pelo cabelo, me jogava no chão, batia minha cabeça na parede, colocava o joelho na minha barriga e as duas mãos no pescoço e me sufocava. Apertava minha bochecha, que volta e meia sangrava por dentro. Ele pegava meu celular e batia ao redor do meu olho”, desabafa.

Ao longo dos meses de namoro, Jake diz ter guardado áudios dos momentos de fúria e dos ataques do ex-namorado. “Ele tinha o controle do meu celular e apagava tudo. Teve uma vez, que fiz um vídeo, ele viu e quase me matou”, recorda. Mesmo assim, ela diz ter conseguido provas e documentos para sua defesa.

“Tenho sequelas desse relacionamento até hoje. Não tenho vontade de ficar com ninguém. O que ele deixou para mim foi um fardo pesado para levar. Não vou mais me calar, outras mulheres precisam saber disso”. finaliza.

A reportagem entrou em contato com Douglas D’Amore, mas ele não atendeu às ligações até a conclusão deste texto.

Veja vídeo de Jake Leal na porta da Delegacia de Defesa da Mulher:

Veja trecho da participação de Jake Leal no Superpop, da RedeTV!:





