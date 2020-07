‘Me ferem’ · .

View this post on Instagram

Hoje se encerra um dos ciclos mais importantes da minha carreira. Com certeza o maior desafio em toda minha vida. Cresci absurdamente como pessoa e profissional. Me redescobri em vários sentidos e despertei em mim sentimentos que nunca imaginei que estariam aqui. Tudo isso foi graça a todos vocês, que estiveram comigo durante esses 3 anos. Foi um time completo, uma grande emissora que confiou no meu potencial e mesmo com todas as dificuldades, me ensinou e foi a melhor escola que eu poderia ter. Separei só algumas fotos, que não chegam nem perto das lindas lembranças que vou guardar pra sempre em meu coração. Queria poder mencionar todos aqui, mas deixo minha gratidão e carinho! Sem vocês não teria conseguido. A Brenda ficará pra sempre em meu coração de uma forma mais que especial, talvez até um pouquinho dela ficará pra sempre em mim. Uma personagem que mesmo tão nova, sempre foi muito forte, decidida e sincera. Eu amei viver essa evolução. Olhar a diferença de uma Brenda no início e outra bem diferente no final. Mais madura, aprendendo a demonstrar suas fraquezas. Não percam hoje o último capítulo de As Aventuras de Poliana ❤️ com certeza essa novela tão especial ficará pra sempre no coração de todos vocês também.