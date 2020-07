View this post on Instagram

Notícias fakes não me atingem, meu trabalho mto bem feito, eu tenho o carinho das pessoas, elas me conhecem, eu me conheço e sei da minha capacidade de começar do zero em qualquer situação. Mas me preocupa as pessoas acreditarem em coisas que alguém com 10 anos sabe que é mentira. Eu não quero que você seja burro, não importa quem você apoia, você sendo burro atrapalha você e pessoas ao seu redor, e a vida não é um ciclo? Uma hora sua burrice vai chegar em mim, e eu nem consigo ficar com raiva, pq vc nem tem culpa, provavelmente alguém fala coisas pra vc e faz vc sentir que precisa se apegar em algo pra segurar seu discurso, mesmo que seja uma mentira. Mas sai dessa, vai ser melhor pra vc, pq de buenasssss! Bom dia kkkkkkkkkkkkk 😂😂😂 Queima quengarallllllll 🔥🔥🔥