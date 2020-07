‘Me respeita que tenho idade para ser seu pai’

[ad_1]



Rodrygo chegou ao Real Madrid nesta temporada, mas já tem muita história para contar. Campeão de LaLiga, o brasileiro respondeu seguidores em suas redes sociais na última sexta-feira e revelou uma situação engraçada com Luka Modric, melhor jogador do mundo eleito pela Fifa em 2018.

“Minha relação com o Modric é muito boa, é uma relação de pai e filho. É que meu pai é muito jovem, meu pai tem 35 anos. E aí quando eu contei para ele que meu pai tinha 35 anos, ele não acreditou”, relatou o atacante revelado pelo Santos.

“Ele falou: ‘Então você me respeita, porque tenho idade para ser seu pai’. E agora pegou esse apelido. Toda vez que ele me vê, ele me chama de hijo (filho, em espanhol) e eu o chamo de papá (pai, em espanhol)”, continuou o jogador.

“Eu gosto bastante do Luka. É muito gente boa e um craque”, completou.

Ainda nas interações da última sexta, Rodrygo revelou que seu jogador preferido da história madridista é Cristiano Ronaldo e contou algumas de suas várias superstições.

“Sempre coloco a chuteira do pé direito, a caneleira do pé direito, sempra amarro a chuteira do pé direito primeiro. Sempre vou no banheiro antes do jogo. Entrar em campo, só com o pé direito, não gosto muito de pisar em linha. Tem várias”, disse.

Nesta temporada, Rodrygo anotou sete gols pela equipe de Zidane, tendo participado de 25 jogos. Além disso, marcou também dois gols em três partidas pelo Real Madrid Castilla, segunda equipe merengue.