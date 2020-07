‘Me tratou bem’ · .

Nego do Borel usou as redes sociais na noite desta terça (7) para agradecer seu sogro, Luiz Fernando Barreiros, pela ajuda que ele deu na cirurgia que ele passou após sofrer um acidente de moto. O pai de Duda Reis havia travado uma briga pública com o cantor por não aceitar o namoro da filha. “Me tratou muito bem”, disse Nego, sobre o atendimento da equipe indicada pelo médico para atendê-lo.

“Quero agradecer a todos que me mandaram mensagem e se preocuparam. Eu quero agradecer, principalmente, à equipe médica que me tratou super bem e ao pai da Duda que pediu para o tio dela me operar”, disse o funkeiro, na ferramenta Stories do Instagram.

Nego teve uma fratura exposta no tornozelo esquerdo após o acidente que sofreu de moto na segunda (6) e precisou passar por uma cirurgia. Duda havia ligado para o seu pai pedindo socorro para o namorado. Luiz Fernando, que é médico especializado em ortopedia, não chegou a operar o genro, mas pediu para um tio da atriz conduzir uma equipe médica na operação.

“A Duda falou com o pai e ele, de prontidão, ajudou o casal. Os dois estão extremamente gratos ao Luiz Fernando por isso”, informou a assessoria da atriz. Tanto o pai, quanto a mãe de Duda não aceitam o relacionamento dela com o cantor e sempre usam as redes sociais para criticá-lo.

Luiz Fernando já chegou a dizer que a a filha sofreu agressões do funkeiro –informação que já foi desmentida por ela, e falou que o genro “não é uma pessoa de bem”.

Acidente

O cantor caiu da moto enquanto dava uma volta dentro do condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Em seu Instagram, Nego detalhou como foi o acidente: “Pensei que iria morrer. Foi muito ruim, a minha camisa prendeu no guidão da moto, que foi se arrastando em cima do meu pé”, contou.

“Meu pé ficou entre o asfalto e a moto. Teve uma hora que consegui sentir que [o asfalto] estava arrastando no meu osso e abriu dois buracões no meu pé. Quando eu vi, fiquei desesperado pensando que tinha perdido meu pé e minhas mãos. Meus dedos estão todos comidos”, continuou ele.

O funkeiro ainda afirmou que vai se livrar das quatro motos que tem em casa: “Gente, moto não é brincadeira, por isso que eu quero desfazer de todas que eu tenho aqui em casa. Eu vou sortear e dar de presente para algum fã. Eu já queria antes, mas agora então…”, prometeu.

Confira o trecho em que Nego agradece o sogro:





