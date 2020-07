Médico do Vasco elogia evolução de Breno, que não atua há quase dois anos

O Vasco segue em busca de reforços para a sequência da temporada. Além de um lateral esquerdo, os cruzmaltinos também miram a chegada de mais um zagueiro. No entanto, o “reforço” para a zaga pode estar no elenco. Trata-se de Breno, que não atua há quase dois anos.

O defensor de 30 anos tem trabalhado com o elenco e busca retomar a parte física para ficar a disposição do técnico Ramon Menezes. O médico Marcos Teixeira elogiou o comprometimento do jogador, principalmente no período da quarentena.

“Breno evoluiu muito na sua forma física. Chegou muito bem no retorno da quarentena, o que facilitou o trabalho presencial no aprimoramento das suas necessidades. Isso mostra o comprometimento do atleta e sua força de vontade em retornar”, disse ao site globoesporte.com.

Marcos Teixeira revelou que Breno está bem fisicamente, mas não especulou uma data para a volta do zagueiros aos gramados.

“No momento, apresenta seu menor peso e melhor força física desde o início do tratamento. Segue cumprindo toda programação desenvolvida pelo departamento médico e pelo de futebol para reintrodução ao time”, declarou.

A diretoria do Vasco vem negociando com o zagueiro Lucas Alves, que atualmente está no Luzern-SUI.