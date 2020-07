Vinte anos após estrelar um ensaio fotográfico em que aparece pelado e dentro de uma banheira de macarrão instantâneo, Junior Lima explicou o que aconteceu nos bastidores da foto que virou meme na internet. “Eu era um moleque, tinha medo de desagradar. Eu tinha uma coisa de achar que eu tinha que ser simpático”, revelou o cantor.

No quarto episódio do documentário Sandy e Junior: A História, produção exclusiva do Globoplay, o filho do sertanejo Xororó relembrou o momento inusitado de sua carreira, quando posou para a revista Querida.

“Eles resolveram fazer comigo um ensaio pra revista [com o tema] dos sete pecados capitais. Começa, faz uma foto, faz outra foto. ‘Então, agora a gente vai fazer da gula, a nossa ideia é fazer você uma piscina de macarrão’. Falei: ‘Ah, legal’. Mas como a gente não tem piscina, a gente produziu aqui numa banheirinha'”, relatou Junior, reproduzindo a conversa nos bastidores.

“Eu tinha uma obrigação com o artista [fotógrafo]. Na hora eu achei meio ridículo, mas pensei, vai sair nessa revista, daqui um mês ninguém mais vai lembrar. Saíram quatro revistas dessas. E aí veio a internet. Hoje em dia eu racho de rir, é divertido virar meme”, contou o irmão de Sandy, de forma bem-humorada.

Relembre o meme de Junior na banheira com miojo:

Meme clássico, Junior diz se arrepender de banheira de Miojo: ‘Era moleque bonzinho’ https://t.co/zbM0IlnAij pic.twitter.com/VlVbAQymrX

— Hypeness (@hypeness) April 6, 2019

Esse meme do Júnior na banheira de miojo é internacional? https://t.co/Q3A0NrDKza

— nordestina do RN (@Danyelica_) March 12, 2019

A piscina de macarrão a foto do Júnior no meio do miojo kkkkkkk tadinho do bichinho

— fluente em memes (@hbimarquess) July 12, 2020

“É bom, é divertido virar meme.” Júnior sobre a foto com miojo/macarrão kkkk

— jonas (@jonaslinhares) July 13, 2020

