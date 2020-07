Meio-campista brasileiro entra na mira de Porto e Atlético de Madrid

O jovem meia Evander está chamando a atenção de gigantes europeus. Com apenas 22 anos, ele vem se destacando com a camisa do Midtjylland, da Dinamarca, e já entrou na mira de Porto e Atlético de Madrid, segundo informou o jornal A Bola, de Portugal.

Nesta temporada, o brasileiro realizou 33 jogos, marcou nove gols e deu 11 assistências. Assim, o seu clube deseja vendê-lo por cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 60,5 milhões), valor que pode afastar o time português da briga.

Isso porque os Dragões foram bastante afetados pela pandemia do coronavírus e não estariam dispostos a desembolsar essa quantia. Uma possível saída seria envolver o atleta em uma troca.

Além destas equipes, o meia também recebeu sondagens do Valencia.

No Brasil, Evander atuou apenas pelo Vasco, de 2016 a 2018. Pelo Midtjylland, onde está desde o meio de 2018, já conquistou uma copa e uma liga local, ambas na temporada 2018/2019.