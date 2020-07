Mesmo com MP, tabela tem 15 jogos fora da TV; veja quais

Em manifesto divulgado em apoio à Medida Provisória nº 984, 16 dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro valorizaram que a legislação que altera a negociação dos direitos de transmissão do futebol nacional acabaria com os “apagões”, jogos sem nenhuma exibição.

Na tabela divulgada pela CBF nesta quarta-feira, 22, para as dez primeiras rodadas do Nacional, porém, 15 jogos aparecem sem a indicação de nenhuma televisão.

Todos envolvem Red Bull Bragantino e Athletico-PR. Há a possibilidade que as equipes façam transmissões próprias.

O clube de Bragança Paulista não tem nenhum jogo programado com as emissoras que detêm direitos do Brasileiro por, como recém-promovido da Série B, não ter assinado nenhum contrato.

A sede da CBF, no Rio de Janeiro, em junho de 2015 Getty Images

O Athletico, por sua vez, desde 2019, não chegou a acordo com o grupo Globo para seus jogos na TV aberta ou pay-per-view. O único contrato é com a Turner, para a TV fechada, apenas.

Por conta disso, outros clubes também terão, claro, partidas sem transmissão, Alguns, mais de um jogo, por jogarem contra os dois sem contrato até a décima rodada.

Veja quantos jogos sem transmissão cada clube tem até a décima rodada:

Athletico – 6

Red Bull Bragantino – 10

Corinthians – 2

Fortaleza– 2

Atlético-MG – 2

Santos– 1

Goiás– 1

Botafogo– 1

Bahia– 1

Fluminense– 1

Vasco– 1

Palmeiras– 1

Veja abaixo os jogos que, por enquanto, estão “no escuro”:

8/8

Fortaleza x Athletico-PR

9/8

Santos x Red Bull Bragantino

12/8

Athletico-PR x Goiás

Red Bull Bragantino x Botafogo

16/8

Bahia x Red Bull Bragantino

19/8

Red Bull Bragantino x Fluminense

23/8

Red Bull Bragantino x Corinthians

28/8

Atlético-MG x Athletico-PR

30/8

Fortaleza x Red Bull Bragantino

2/9

Athletico-PR x Red Bull Bragantino

5/9

Vasco x Athletico-PR

6/9

Red Bull Bragantino x Palmeiras

9/9

São Paulo x Red Bull Bragantino

12/9

Athletico-PR x Corinthians

13/9

Atlético-MG x Red Bull Bragantino