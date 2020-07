Messi estreia novas chuteiras com homenagens a filhos, Barcelona e Argentina; veja todos os detalhes

Lionel Messi voltou aos treinos do Barcelona nesta terça-feira com uma novidade nos pés. O craque calçou pela primeira vez a nova chuteira, feita especialmente para ele e com várias homenagens a assuntos importantes de vida do argentino.

O calçado tem as cores azul e vermelha em destaque, graças, evidentemente, ao Barça, único time profissional que Messi defendeu em sua carreira, desde 2005. O nome do clube é grafado do lado externo, onde também aparece uma imagem do atacante e o número 10.

As homenagens não param por aí. Há também a bandeira da Argentina, país em que Messi nasceu e defende desde as categorias de base – foi campeão olímpico em 2008, além de vice da Copa do Mundo de 2014 e três vezes da Copa América, em 2007, 2015 e 2016.

Messi treina no Barcelona com as novas chuteiras Miguel Ruiz / FC Barcelona

Para completar os detalhes, a chuteira leva também o nome dos filhos do craque. Thiago e Mateo estão do lado direito, enquanto Ciro é lembrado na parte esquerda, todos com suas respectivas datas de nascimento.

Messi vai provavelmente estrear o modelo na próxima partida do Barça, dia 8 de agosto, contra o Napoli, pelo segundo confronto das oitavas de final da Champions League. Após empate por 1 a 1, em fevereiro, o time espanhol avança à próxima fase se vencer ou empatar sem gols.

O jogo será no Camp Nou, mas, se confirmar a classificação, o Barcelona viajará a Lisboa, sede da reta final do torneio. É a última chance de título na temporada, já que o clube foi vice-campeão espanhol e da Supercopa da Espanha, ao perder para Real Madrid e Atlético de Madrid.