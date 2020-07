Mestre do Sabor cresce na reta final e marca maior audiência de sua história · .

Beneficiado pela queda significativa de A Praça É Nossa, o Mestre do Sabor conseguiu deslanchar na reta final da segunda temporada e apresentar uma melhora significativa em relação aos índices registrados nas primeiras semanas, batendo na noite de quinta-feira (16) seu próprio recorde desde que estreou, em 2019, na Globo: 20,3 pontos na Grande São Paulo, com 37% de share.

O maior índice já registrado pelo programa havia sido 20,2 pontos, em 31 de outubro do ano passado Na ocasião, a Globo exibia a novela A Dona do Pedaço (2019), que estava em uma semana de reviravoltas. Nesta mesma data, a trama de Walcyr Carrasco marcou 40,9 pontos, mais do que o dobro do reality.

Na noite de ontem, a novela Fina Estampa obteve média de 32,9 pontos, e o reality show de Claude Troigros conseguiu reter uma parcela maior da audiência. Na atual temporada, o maior índice que o programa havia registrado até então tinha sido de 19,5 pontos, em 2 de julho.

O episódio mais recente do Mestre do Sabor exibiu a semifinal da disputa gastronômica, que definiu a classificação de Ana Zambelli, Dário Costa, Júnior Marinho e Serginho Jucá para a grande final, marcada para a próxima quinta-feira (24) e que será realizada ao vivo nos Estúdios Globo.

