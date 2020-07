Eliza (Marina Ruy Barbosa) abrirá seu coração para a mãe, Gilda (Leona Cavalli), em Totalmente Demais. Ela confessará que gostou de ter beijado Arthur (Fabio Assunção) durante um passeio à Pedra do Arpoador e demonstrará estar apaixonada pelo dono da agência. Gilda ficará preocupada com a filha e não gostará desse envolvimento dos dois.

No capítulo da novela das sete que vai ao ar nesta quinta-feira (9), Eliza aproveitará uma visita da mãe para se aconselhar. A mulher de Dino (Paulo Rocha) perguntará se a aspirante a modelo ainda gosta de Jonatas (Felipe Simas). “Eu beijei o Arthur. E gostei!”, revelará a jovem. Eliza completará que gostava do “mendigato”, porém tudo mudou, pois ele está com Leila (Carla Salle) agora.

“Às vezes, antes de dormir, fico pensando nas coisas e parece que estava no meu caminho encontrar Arthur. A Jojô (Giovanna Rispoli), filha dele, vive falando isso, que ele é meu príncipe encantado”, divagará a modelo. Preocupada, Gilda deixará claro que conto de fadas não existe e aconselhará a filha a esquecer Arthur ou tomar muito cuidado.

“Homens assim, bonitos e ricos, são sedutores. Mas não dá para confiar. Pode até falar que gosta e que vai cuidar de você. Mas depois de conseguir o que quer, vai te abandonar à própria sorte”, retrucará Gilda, com medo de a filha repetir seus erros do passado. A bela confessará que não quer se envolver com ninguém, mas Gilda não se dará por satisfeita e irá procurar Arthur.

“Seu Arthur, preferia que você ficasse distante da minha filha”, afirmará e deixará o dono da Excalibur totalmente desconcertado.

