Microsoft disponibiliza preview do Universal Print para o público

A Microsoft disponibilizou o Universal Print em versão preview para o público. O software permite que departamentos de TI transfiram a função de impressão do Windows Server para a nuvem, possibilitando o gerenciamento de impressoras pela internet.

Primeiramente disponibilizado em um preview fechado em março deste ano, o Microsoft Universal Print reúne o controle das impressoras de uma companhia em uma interface única e gerenciada direto da nuvem. Desde o primeiro lançamento, a companhia prometia uma experiência praticamente idêntica e “isenta” de curvas de aprendizado.

Segundo a marca, funcionários de companhias com o Microsoft Universal Print podem imprimir documentos com qualquer software — sejam navegadores, Microsoft Word e outros. As mudanças estão restritas aos administradores das impressoras — tarefa normalmente atribuída ao departamento de TI.

Microsoft/Reprodução

Com ela, os funcionários de TI podem substituir o gerenciamento de impressoras do Microsoft Server pela administração pela internet, na nuvem do Microsoft 365. Além do controle de impressoras, a ferramenta acrescenta grupos de segurança para acesso às impressões, detecção de impressoras por localização e uma “experiência de administração mais rica”, como descreve a companhia.

A Microsoft recomenda que a ferramenta seja aplicada em impressoras já compatíveis com o Universal Print para garantir uma experiência completa; contudo, isso não impede que outras impressoras não trabalhem com o sistema. Além disso, fabricantes já estão trabalhando na compatibilidade de novos dispositivos com a ferramenta.

A documentação do Microsoft Universal Print pode ser lida no site oficial da Microsoft. Tutoriais de implementação, dicas e todas as funcionalidades foram totalmente descritas pela companhia (também em português).