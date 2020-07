Microsoft lança app de ‘Segurança da Família’ para Android e iOS

Saindo da fase testes, o Microsoft Family Safety foi lançado para dispositivos Android e iOS. Com a função de ampliar o controle dos pais sobre a experiência dos filhos com celulares e tablets, o Family Safety adiciona mecanismos de restrição de conteúdo, limite para tempo de tela e registro de atividade. Buscando ajudar na tarefa de preparar os filhos para o ambiente online, a Microsoft introduziu o Family Safety, proporcionando maior controle dos pais sobre a experiência dos filhos. Para a Microsoft, a ferramenta te ajuda a “manter sua família segura online e offline”. O Microsoft Family Safety garante controle sobre o conteúdo acessado e consumido pelos filhos e incentiva que o app seja utilizada como uma ferramenta de aprendizado e disciplina. Microsoft/Divulgação

O aplicativo permite observar a atividade dos filhos no celular, como apps favoritos e localização em tempo real pelo GPS, e filtrar o conteúdo visível em páginas da internet e lojas de aplicativo — seja Google Play Store ou App Store. Além disso, o app inclui um Relatório de Atividades para monitoramento do dispositivo, relatórios semanais e avisos de atividade por e-mail.

Ademais, o app não se limita ao smartphone. O Microsoft Family Safety aproveita o ecossistema da Microsoft para determinar tempos de uso do Windows 10 e Xbox — além de registrar os apps abertos —, bloquear conteúdo nessas máquinas e determinar agendas diárias de utilização.

O Microsoft Family Safety já está disponível para download no Brasil. Baixe-os diretamente do Play Store ou App Store e siga as etapas para criação do ambiente familiar digital.