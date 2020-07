Microsoft pode fornecer 'Windows 10 via nuvem' com assinatura mensal

De acordo com o ZDNet, a Microsoft estaria planejando lançar um serviço de computador na nuvem, o Cloud PC, que seria baseado no Windows Virtual Desktop, e deve estrear já em 2021.

Recentemente, o site encontrou uma vaga de trabalho da companhia, que foi publicada no dia 5 de junho, e era destinada a um gerente de programa da equipe do Cloud PC. A descrição da vaga dizia: “O Microsoft Cloud PC é uma nova oferta estratégica, construída sobre o Windows Virtual Desktop para fornecer o Desktop como um Serviço.

No seu núcleo, o Cloud PC oferece aos clientes corporativos uma experiência moderna, elástica e baseada no Windows, sendo sempre atualizado de maneira mais simplista e escalável”.

Fonte: Pixabay/ReproduçãoFonte: Pixabay

Pela descrição, fica claro que o serviço de Cloud PC seria destinado a clientes corporativos, ou seja, nada que afetaria máquinas de usuários finais que usam o sistema instalado na máquina, localmente. Parece que o serviço funcionaria como uma expansão do Microsoft 365, com novas possibilidades de aplicativos e serviços, além do fornecimento de suporte e atualizações em tempo integral, que rodariam em dispositivos Microsoft ou de outras fabricantes.

Serviços por assinatura

Seguindo o modelo de comercialização do Microsoft 365, o Cloud PC seria fornecido via assinatura mensal, com preço fixo por usuário, girando em torno do nível de acesso que cada máquina teria ao servidor (Azure).

É possível que Scott Manchester – ex-gerente de programa de grupo para o Windows Virtual Desktop, e atual gerente de programa de grupo para Desktops Gerenciados em Nuvem – e sua equipe, sejam parte dos responsáveis por aprimorar o serviço do Cloud PC. A mudança de cargo foi realizada em fevereiro.

Serviço parecido já está em funcionamento

No momento, a Microsoft já possui um serviço chamado Microsoft Managed Desktop, fornecido via assinatura, para grandes clientes corporativos, e que conta com suporte, atualizações e gerenciamento 24 horas por dia, sete dias por semana. As máquinas rodam Windows 10 Enterprise E3 e o Office 365 Pro Plus.



Fonte: Tecmundo