Microsoft Surface Duo recebe certificações da FCC e Bluetooth SIG

O Surface Duo, novo celular dobrável da Microsoft, recebeu hoje (24) a certificação Bluetooth SIG, uma importante indicação de que pode estar perto de ser lançado. Ontem, ele também já havia sido certificado pela Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC, na sigla em inglês), aumentando os rumores sobre a sua chegada ao mercado.

No documento, em que ele aparece registrado como “Surface Model 1930”, não há muitas informações a respeito do smartphone da gigante de Redmond, o que é comum nestas certificações, além da confirmação do suporte ao Bluetooth 5.0.

Já o documento divulgado pelo FCC, órgão regulador da área de telecomunicações, traz alguns detalhes a mais sobre o dispositivo. A lista confirma, por exemplo, a compatibilidade com todas as bandas LTE operadas nos EUA e com a tecnologia NFC, além do Wi-Fi dual band (2,4 GHz e 5 GHz). Ele não tem suporte ao 5G.

Certificação Bluetooth SIG do Surface Duo.Fonte: GSMArena/Reprodução

Outro detalhe revelado na certificação da FCC é que o celular de duas telas virá com Android 10, apesar de rumores indicarem que a dona do Windows estaria trabalhando para fornecer o Android 11 na época do lançamento do dispositivo.

Possíveis especificações

Anunciado em outubro do ano passado, o celular dobrável da Microsoft teve poucos detalhes revelados desde então.

Entre as escassas informações disponíveis por meio de vazamentos, especula-se que ele terá duas telas AMOLED de 5,6 polegadas, processador Snapdragon 855, memória RAM de 6 GB, armazenamento interno de até 256 GB e bateria de 3.460 mAh. Também há relatos sobre um possível suporte para o MS Surface Pen, incluindo uma ampla variedade de funcionalidades para a caneta.

Com relação ao lançamento do Microsoft Surface Duo, a previsão inicial era da chegada às lojas entre os meses de setembro e outubro. Mas as homologações dadas agora sugerem que a sua apresentação oficial seja antecipada para as próximas semanas.

Fonte: Tecmundo