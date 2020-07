Microsoft Teams poderá unir várias chamadas de vídeo em uma só

A Microsoft está desenvolvendo uma nova funcionalidade para o mensageiro Teams que permitirá fundir duas chamadas em andamento no serviço. Conhecida como “Merge Calls”, a ferramenta foi revelada no cronograma de desenvolvimento do Offfice 365.

A função permitirá que usuários em ligações de duas pessoas chamem mais dois usuários que estão em outra chamada para um mesmo grupo, sem a necessidade de desligar. A novidade pode ser utilizada com os sistemas do Teams baseados em VOIP (voz sobre IP) e PSTN (rede pública de telefonia comutada).

Fonte: Microsoft Power User

De acordo com o cronograma da Microsoft, a função de unir diferentes chamadas no Teams está prevista para chegar em agosto deste ano. A novidade estará disponível primeiramente para usuários do serviço Office 365, mas pode ser expandida e liberada futuramente na versão gratuita da plataforma.

Investimento no Teams

A chegada da ferramenta de unir chamadas pode ser considerada uma pequena atualização ao ser comparada com as outras novidades apresentadas pela Microsoft para o Teams. Graças ao crescimento do serviço na pandemia, a empresa está dando bastante atenção para o rival do Slack.

A companhia lançou no mês passado outra atualização para o Teams que traz integração com o Skype. Com isso, os usuários das plataformas podem conversar em texto e até iniciar chamadas sem precisar abrir o outro aplicativo.

Na semana passada, a Microsoft começou a liberar de forma abrangente a versão pessoal do serviço. A novidade permite que o usuário mantenha um perfil alternativo similar a uma rede social dentro do Teams. Com isso, é possível usar os recursos da plataforma como ferramentas de organização fora do trabalho.

Além disso, a companhia apresentou recentemente uma série de acessórios compatíveis com o Teams. A lista de gadgets feitos com a plataforma de trabalho em mente inclui headsets, ponto digital e até mesmo um walkie talkie.



Fonte: Tecmundo