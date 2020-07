Milagre da Manhã: Será que o método dá certo para os concurseiros?

O livro “Milagre da Manhã”, escrito por Hal Elrod, alcançou um sucesso estrondoso desde que foi lançado. A proposta de mudar a rotina para fazer coisas direcionadas ao seu próprio desenvolvimento agradou muitas e muitas pessoas.

Na obra, o autor justifica que as conquistas pessoais só são alcançadas quando acontece o auto conhecimento. Para conseguir isso, ele sugere que o despertador toque todas as manhãs no horário mais cedo que puder – antes das 8 horas, diga-se de passagem.

Acordando mais cedo, será possível separar uma hora da manhã para se dedicar a ações pura e exclusivamente para o auto cuidado físico e mental.

Há quem diga que o método funcione para estudantes, aqueles que desejam metas ambiciosas, como os concurseiros. Será que isso é verdade? Bom, a proposta é simples e, para quem está engajado em conquistar grandes objetivos pode ser até fácil de cumprir. Então por que não testar?

Elencaremos a seguir os passos indicados por Hal Elrold em seu livro Milagre da Manhã para você ver se está de acordo com seu perfil.

1 – Medite – 10 a 15 minutos

Não, não é nada fácil meditar. Não é algo que se consegue da noite para o dia. Mas quem tentou, diz que após uma semana começou a sentir mais facilidade e os efeitos benéficos dessa prática.

Fechar os olhos, trabalhar a respiração e não pensar em problemas. Use esse tempo assim que acordar.

2 – Afirmações para se encorajar

O autor afirma que há a necessidade de afirmar o que se quer, quais são os objetivos, ou seja, se encorajar proferindo palavras motivadoras e que vão ajudar você a começar o dia cheio de expectativas.

3 – Visualizar os objetivos

É hora de visualizar quais são as suas principais metas, aonde quer chegar, o que deseja conquistar daqui um tempo. Imagine-se conseguindo alcançar o que antes pensava que era impossível, são dicas do autor de Milagre da Manhã.

4 – Pratique exercícios físicos – 30 minutos

Cuidar do corpo faz parte de cuidar da mente. Acelera o metabolismo para começar o dia com todo o gás, podendo funcionar super bem para os concurseiros que desejam estudar logo pela manhã.

5 – Leia um livro – 15 minutos

Livros fazem parte da preparação dos concurseiros, porém, nesse passo, é bacana escolher algum outro título que não tenha a ver com estudos. Podem ser ligados a motivação ou pura literatura. Você que escolhe!

6 – Escreva um diário – 5 minutos

Esse passo propõe que você escreva sobre você, como quer que o seu dia seja, exponha os seus pensamentos de forma livre no papel. É chamado de diário, mas o conteúdo pode ser bem amplo.

Há muitos conteúdos sobre o Milagre da Manhã que impõem uma regra de acordar sempre às 5 horas. No entanto, no livro não há essa indicação de horário fixo. O que o autor sugere é que se levante antes das 8 horas da manhã, pelo menos.

E então, acha que o Milagre da Manhã funcionaria com você?