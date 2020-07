Milan atropela Sampdoria com jogaço de Ibrahimovic na penúltima rodada do Italiano

O Milan viajou para enfrentar a Sampdoria na 37ª rodada do Campeonato Italiano e pôde manter a grande fase com uma goleada por 4 a 1, nesta quarta-feira (29).

