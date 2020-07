Milan x Bologna | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; Gigante de Milão sonha com a Europa

Onde assistir: Por conta do desacordo entre Liga Italiana e DAZN, a competição nacional não está mais sendo exibida na plataforma. A alternativa para o fã de futebol italiano é acompanhar a transmissão em tempo real de portais como Lance! ou Globoesporte.com.

Informações adicionais: Vivendo um momento especial na temporada, o Milan aposta no entrosamento e repetição da escalação que vem empilhando boas performances na Serie A. Musacchio e Léo Duarte são os únicos desfalques da equipe rossonera, ambos no departamento médico. Lucas Biglia e Bennacer disputam vaga no meio-campo, enquanto o centroavante Rebic, apesar da ótima fase, deve iniciar como opção entre os reservas em detrimento de Ibrahimovic.

Informações adicionais: O Bologna sofreu duas perdas recentes em seu elenco profissional, ambas por lesão: o zagueiro Mattia Bani e o meia Schouten, que dificilmente retornarão a campo ainda nesta temporada. No mais, força total à disposição do treinador Sinisa Mihajlovic. Pilar no setor de meio-campo da equipe, o chileno Medel precisa ficar atento aos cartões amarelos, já que está pendurado.

Milan

Milan 3 x 1 Parma (15/07)

Napoli 2 x 2 Milan (12/07)

Milan 4 x 2 Juventus (07/07)