Milan x Juventus | Onde acompanhar, prováveis escalações, horário e local; Líder com duas baixas importantes

Onde acompanhar: Por conta do desacordo entre a Liga Italiana e a DAZN, a Serie A Tim não será mais exibida na plataforma nesta temporada. A alternativa para acompanhar o confronto entre Milan e Juventus é o canal RAI Italia ou o tempo real de sites como o Globoesporte.com.

Informações adicionais: Após emplacar uma de suas melhores atuações da temporada na rodada passada, o Milan deve levar a campo a mesma formação para encarar a Juventus. As únicas baixas no elenco rossonero são de longa data: Musacchio, Castillejo e o brasileiro Léo Duarte. Lucas Paquetá deve iniciar a partida como opção no banco de reservas.

Informações adicionais: A Velha Senhora tem notícias boas e ruins para este difícil compromisso diante do Milan. Ao passo que Chiellini e Alex Sandro foram liberados pelo departamento médico para retornar aos treinamentos, Paulo Dybala e De Ligt receberam o quinto cartão amarelo e estão suspensos do clássico. Para a vaga do camisa 10, Douglas Costa é o substituto natural, mas é possível que Sarri aposte em Ramsey, no meio. Rugani deve assumir a vaga de Matthijs.