Millie Bobby Brown fará vigarista bissexual em filme da Netflix

A atriz Millie Bobby Brown irá estrelar outra produção da Netflix: a adaptação do livro The Girls I’ve Been, de Tess Sharpe. A protagonista de Stranger Things também estará a cargo da produção do longa-metragem, dividindo a função com o ator e diretor Jason Bateman, de Ozark. O filme ainda não tem prazo de estreia, mas o livro está em pré-venda e chegará às prateleiras em janeiro de 2021.

A personagem de Brown é uma vigarista que possui incríveis técnicas de manipulação e persuasão. Ela se torna refém, junto com a namorada e o ex-namorado, de dois assaltantes em um banco, necessitando colocar suas principais características à prova para libertá-los.

O anúncio da produção foi feito pela Netflix no Twitter, agitando os fãs que receberam positivamente a ideia de uma personagem bissexual. Também foi lembrado que, em 2018, a atriz sofreu uma série de ataques virtuais após montagens fakes atribuírem mensagens homofóbicas à sua pessoa. Esse teria sido o motivo que levou Brown a abandonar a rede social.

A autora Tess Sharpe teceu elogios à atriz, a quem chamou de fenomenalmente proficiente. “Eu não poderia estar mais feliz por ela ter decidido lidar com o papel de Nora (e Haley e Katie e assim por diante)”, escreveu Sharpe no Twitter.